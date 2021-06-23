https://ria.ru/20210623/moskva-1738305268.html
На Терлецком пруду в Москве спасли троих мужчин
На Терлецком пруду в Москве спасли троих мужчин - РИА Новости, 23.06.2021
На Терлецком пруду в Москве спасли троих мужчин
Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы троих тонущих мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:41
2021-06-23T18:41
2021-06-23T20:33
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Москва, 23 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы троих тонущих мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ.Первого из них спасатели заметили в 280 метрах от спасательной станции и 15 метрах от берега, он звал на помощь. Мужчину подняли из воды и оказали первую помощь — в воде у него свело мышцы.Через два часа в 150 метрах от станции заметили человека, который переплывал пруд и начал уходить под воду из-за нехватки сил. Спасатели оперативно добрались до тонущего и подняли его на борт катера.А спустя 20 минут помощь потребовалась еще одному человеку, который тоже не рассчитал своих сил во время купания. Спасатели вытащили его из воды в 45 метрах от берега."К счастью, медицинская помощь ни одному из мужчин не потребовалась, и все пострадавшие были отпущены домой. Причина происшествий — купание в запрещенном месте и переоценка собственных сил", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210612/moskva-1736776014.html
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гочсипб, москва, происшествия
На Терлецком пруду в Москве спасли троих мужчин
18:41 23.06.2021 (обновлено: 20:33 23.06.2021)
Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы троих тонувших мужчин
Москва, 23 июн — РИА Новости.
Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы
троих тонущих мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ
.
Первого из них спасатели заметили в 280 метрах от спасательной станции и 15 метрах от берега, он звал на помощь. Мужчину подняли из воды и оказали первую помощь — в воде у него свело мышцы.
Через два часа в 150 метрах от станции заметили человека, который переплывал пруд и начал уходить под воду из-за нехватки сил. Спасатели оперативно добрались до тонущего и подняли его на борт катера.
А спустя 20 минут помощь потребовалась еще одному человеку, который тоже не рассчитал своих сил во время купания. Спасатели вытащили его из воды в 45 метрах от берега.
"К счастью, медицинская помощь ни одному из мужчин не потребовалась, и все пострадавшие были отпущены домой. Причина происшествий — купание в запрещенном месте и переоценка собственных сил", — добавили в пресс-службе.