https://ria.ru/20210623/moskva-1738305268.html

На Терлецком пруду в Москве спасли троих мужчин

На Терлецком пруду в Москве спасли троих мужчин - РИА Новости, 23.06.2021

На Терлецком пруду в Москве спасли троих мужчин

Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы троих тонущих мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:41

2021-06-23T18:41

2021-06-23T20:33

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Москва, 23 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда на востоке Москвы троих тонущих мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ.Первого из них спасатели заметили в 280 метрах от спасательной станции и 15 метрах от берега, он звал на помощь. Мужчину подняли из воды и оказали первую помощь — в воде у него свело мышцы.Через два часа в 150 метрах от станции заметили человека, который переплывал пруд и начал уходить под воду из-за нехватки сил. Спасатели оперативно добрались до тонущего и подняли его на борт катера.А спустя 20 минут помощь потребовалась еще одному человеку, который тоже не рассчитал своих сил во время купания. Спасатели вытащили его из воды в 45 метрах от берега."К счастью, медицинская помощь ни одному из мужчин не потребовалась, и все пострадавшие были отпущены домой. Причина происшествий — купание в запрещенном месте и переоценка собственных сил", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210612/moskva-1736776014.html

https://ria.ru/20210610/molniya-1736495024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия