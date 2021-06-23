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В Кремле оценили новые меры по борьбе с COVID-19 в Москве
В Кремле оценили новые меры по борьбе с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 23.06.2021
В Кремле оценили новые меры по борьбе с COVID-19 в Москве
Новые меры безопасности при посещении заведений общественного питания в Москве могут повысить спрос на ПЦР-тестирование и вызвать логистические затруднения, но... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:16
2021-06-23T13:16
2021-06-23T13:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новые меры безопасности при посещении заведений общественного питания в Москве могут повысить спрос на ПЦР-тестирование и вызвать логистические затруднения, но угроза распространения коронавируса эти трудности перевешивает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код."Во-первых, в поликлиниках делают ПЦР-тесты бесплатно. Оперативно - да, за деньги, а в поликлиниках делают это бесплатно. Второе - да, действительно, логистические трудности могут возникать, каждый регион самостоятельно будет принимать меры, чтобы с этими логистическими трудностями бороться, но угроза дальнейшего волнообразного распространения коронавируса все эти возможные логистические временные затруднения, наверное, перевешивает", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли необходимость сделать ПЦР-тестирование более доступным для граждан."Главное сейчас - это безопасность и здоровье людей, поэтому принимаются такие меры", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210623/immunitet-1738202246.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, дмитрий песков, москва, общество
В Кремле оценили новые меры по борьбе с COVID-19 в Москве
Песков заявил, что новые меры по борьбе с COVID-19 в Москве могут повысить спрос на ПЦР-тесты