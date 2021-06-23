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Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах 700 миллионов рублей
Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах 700 миллионов рублей - РИА Новости, 23.06.2021
Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах 700 миллионов рублей
Объем налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва", составил почти 700 миллионов рублей по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:41
2021-06-23T10:41
2021-06-23T10:41
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объем налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва", составил почти 700 миллионов рублей по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2020 году общая сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" составила 692 миллиона рублей, большая часть - 623 миллиона - пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах почти три миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Он также добавил, что на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы в прошлом году пришлось 13 рублей инвестиций.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что в 2020 году резиденты ОЭЗ, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, смогли воспользоваться льготой по страховым взносам, введённой на федеральном уровне в связи с пандемией коронавируса."В части уплаты страховых взносов резиденты сэкономили более 33 миллионов рублей. Также в пик пандемии в прошлом году для 100 компаний, работающих в ОЭЗ, была вдвое снижена арендная плата за апрель, май и июнь что дало экономию в 19,5 миллиона рублей. Таким образом, с учётом всех инструментов в прошлом году компании сэкономили около 745 миллионов рублей", - подытожил глава департамента.
https://ria.ru/20210621/tekhnopark-1737882298.html
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москва, экономика
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объем налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва", составил почти 700 миллионов рублей по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В 2020 году общая сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" составила 692 миллиона рублей, большая часть - 623 миллиона - пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах почти три миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он также добавил, что на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы
в прошлом году пришлось 13 рублей инвестиций.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что в 2020 году резиденты ОЭЗ, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, смогли воспользоваться льготой по страховым взносам, введённой на федеральном уровне в связи с пандемией коронавируса.
"В части уплаты страховых взносов резиденты сэкономили более 33 миллионов рублей. Также в пик пандемии в прошлом году для 100 компаний, работающих в ОЭЗ, была вдвое снижена арендная плата за апрель, май и июнь что дало экономию в 19,5 миллиона рублей. Таким образом, с учётом всех инструментов в прошлом году компании сэкономили около 745 миллионов рублей", - подытожил глава департамента.