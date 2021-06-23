https://ria.ru/20210623/moskva-1738176427.html
В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:18
2021-06-23T08:18
2021-06-23T08:18
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_0:338:3041:2048_1920x0_80_0_0_e54e1a440ca2a4d80e7e0ce13fcea952.jpg
МОСКВА, 23 июня - РИА Новости. Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле вокзала "Восточный". В рамках первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу - заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, на месте "народных троп" сделали удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены новые фонари с энергосберегающими лампами", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в ходе второго этапа основное внимание будет уделено устройству удобных подъездных путей к вокзалу."Будет построена новая подъездная дорога от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта", - рассказал Бирюков.Также под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.
https://realty.ria.ru/20210610/sobyanin-1736404723.html
https://ria.ru/20210526/energomoschnost-1733970235.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_171:303:2498:2048_1920x0_80_0_0_80e799ba7c8c1c8d22c59c559ea050e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
Заммэра Москвы Бирюков заявил о старте второго эатапа благоустройства возле вокзала "Восточный"
МОСКВА, 23 июня - РИА Новости.
Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве
, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле вокзала "Восточный". В рамках первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу - заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, на месте "народных троп" сделали удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены новые фонари с энергосберегающими лампами", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что в ходе второго этапа основное внимание будет уделено устройству удобных подъездных путей к вокзалу.
"Будет построена новая подъездная дорога от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта", - рассказал Бирюков.
Также под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.
Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.