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В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:18
2021-06-23T08:18
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 23 июня - РИА Новости. Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле вокзала "Восточный". В рамках первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу - заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, на месте "народных троп" сделали удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены новые фонари с энергосберегающими лампами", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в ходе второго этапа основное внимание будет уделено устройству удобных подъездных путей к вокзалу."Будет построена новая подъездная дорога от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта", - рассказал Бирюков.Также под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.
https://realty.ria.ru/20210610/sobyanin-1736404723.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:18 23.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке нового вокзального комплекса "Восточный" в Москве
Рабочие на строительной площадке нового вокзального комплекса Восточный в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заммэра Москвы Бирюков заявил о старте второго эатапа благоустройства возле вокзала "Восточный"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июня - РИА Новости. Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле вокзала "Восточный". В рамках первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу - заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, на месте "народных троп" сделали удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены новые фонари с энергосберегающими лампами", - сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра сообщил, что в ходе второго этапа основное внимание будет уделено устройству удобных подъездных путей к вокзалу.
"Будет построена новая подъездная дорога от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта", - рассказал Бирюков.
Также под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.
Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.
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Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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