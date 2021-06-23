https://ria.ru/20210623/moskva-1738176427.html

В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"

В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"

Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:18

2021-06-23T08:18

2021-06-23T08:18

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 23 июня - РИА Новости. Второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный" стартовал в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле вокзала "Восточный". В рамках первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу - заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, на месте "народных троп" сделали удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены новые фонари с энергосберегающими лампами", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в ходе второго этапа основное внимание будет уделено устройству удобных подъездных путей к вокзалу."Будет построена новая подъездная дорога от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта", - рассказал Бирюков.Также под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.

https://realty.ria.ru/20210610/sobyanin-1736404723.html

https://ria.ru/20210526/energomoschnost-1733970235.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество