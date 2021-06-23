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Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников
Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников - РИА Новости, 23.06.2021
Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников
Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК со ссылкой на исследование банка ВТБ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:09
2021-06-23T13:34
втб
технологии
общество
экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК со ссылкой на исследование банка ВТБ.Как выяснили аналитики, мужчины ведутся на уловки вымогателей чаще, чем женщины (55% против 45%). При этом россияне в возрасте от 35 до 39 лет составили более трети от общего числа жертв. Доля обманутых граждан старше 50 лет оказалась равна лишь 22%, а категория клиентов от 40 до 49 лет составила около 25%. Больше всего фактов мошенничества (свыше 40%) зафиксировали в Центральном федеральном округе, меньше всего — в Северо-Кавказском (1,4%).Эксперты также предупредили о новых схемах обмана — фишинговых атаках под прикрытием банковских опросов по качеству обслуживания. В этой ситуации мошенники ставят целью заполучить личные данные клиента, код подтверждения для доступа в мобильный банк или реквизиты карт.
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втб, технологии, общество, экономика
Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников
12:09 23.06.2021 (обновлено: 13:34 23.06.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Depositphotos / leungchopan

Аналитики ВТБ составили портрет типичной жертвы финансовых мошенников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК со ссылкой на исследование банка ВТБ.
Как выяснили аналитики, мужчины ведутся на уловки вымогателей чаще, чем женщины (55% против 45%).
При этом россияне в возрасте от 35 до 39 лет составили более трети от общего числа жертв. Доля обманутых граждан старше 50 лет оказалась равна лишь 22%, а категория клиентов от 40 до 49 лет составила около 25%.
Больше всего фактов мошенничества (свыше 40%) зафиксировали в Центральном федеральном округе, меньше всего — в Северо-Кавказском (1,4%).
Эксперты также предупредили о новых схемах обмана — фишинговых атаках под прикрытием банковских опросов по качеству обслуживания. В этой ситуации мошенники ставят целью заполучить личные данные клиента, код подтверждения для доступа в мобильный банк или реквизиты карт.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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