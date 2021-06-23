https://ria.ru/20210623/moshenniki-1738210896.html

Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников

Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников - РИА Новости, 23.06.2021

Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников

Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК со ссылкой на исследование банка ВТБ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:09

2021-06-23T12:09

2021-06-23T13:34

втб

технологии

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК со ссылкой на исследование банка ВТБ.Как выяснили аналитики, мужчины ведутся на уловки вымогателей чаще, чем женщины (55% против 45%). При этом россияне в возрасте от 35 до 39 лет составили более трети от общего числа жертв. Доля обманутых граждан старше 50 лет оказалась равна лишь 22%, а категория клиентов от 40 до 49 лет составила около 25%. Больше всего фактов мошенничества (свыше 40%) зафиксировали в Центральном федеральном округе, меньше всего — в Северо-Кавказском (1,4%).Эксперты также предупредили о новых схемах обмана — фишинговых атаках под прикрытием банковских опросов по качеству обслуживания. В этой ситуации мошенники ставят целью заполучить личные данные клиента, код подтверждения для доступа в мобильный банк или реквизиты карт.

https://ria.ru/20210621/moshenniki-1737945081.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, технологии, общество, экономика