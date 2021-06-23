https://ria.ru/20210623/moshenniki-1738210896.html
Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников
Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников - РИА Новости, 23.06.2021
Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников
Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК со ссылкой на исследование банка ВТБ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:09
2021-06-23T12:09
2021-06-23T13:34
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экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК со ссылкой на исследование банка ВТБ.Как выяснили аналитики, мужчины ведутся на уловки вымогателей чаще, чем женщины (55% против 45%). При этом россияне в возрасте от 35 до 39 лет составили более трети от общего числа жертв. Доля обманутых граждан старше 50 лет оказалась равна лишь 22%, а категория клиентов от 40 до 49 лет составила около 25%. Больше всего фактов мошенничества (свыше 40%) зафиксировали в Центральном федеральном округе, меньше всего — в Северо-Кавказском (1,4%).Эксперты также предупредили о новых схемах обмана — фишинговых атаках под прикрытием банковских опросов по качеству обслуживания. В этой ситуации мошенники ставят целью заполучить личные данные клиента, код подтверждения для доступа в мобильный банк или реквизиты карт.
https://ria.ru/20210621/moshenniki-1737945081.html
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втб, технологии, общество, экономика
Аналитики составили портрет типичной жертвы мошенников
12:09 23.06.2021 (обновлено: 13:34 23.06.2021)
Аналитики ВТБ составили портрет типичной жертвы финансовых мошенников
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости
. Мужчины зрелого возраста чаще всего страдают от действий мошенников, пишет РБК
со ссылкой на исследование банка ВТБ
.
Как выяснили аналитики, мужчины ведутся на уловки вымогателей чаще, чем женщины (55% против 45%).
При этом россияне в возрасте от 35 до 39 лет составили более трети от общего числа жертв. Доля обманутых граждан старше 50 лет оказалась равна лишь 22%, а категория клиентов от 40 до 49 лет составила около 25%.
Больше всего фактов мошенничества (свыше 40%) зафиксировали в Центральном федеральном округе, меньше всего — в Северо-Кавказском (1,4%).
Эксперты также предупредили о новых схемах обмана — фишинговых атаках под прикрытием банковских опросов по качеству обслуживания. В этой ситуации мошенники ставят целью заполучить личные данные клиента, код подтверждения для доступа в мобильный банк или реквизиты карт.