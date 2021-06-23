https://ria.ru/20210623/mishustin-1738232074.html

Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей

Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей - РИА Новости, 23.06.2021

Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам предоставить информацию для составления и уточнения списков избирателей на выборы в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:39

2021-06-23T13:39

2021-06-23T13:39

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

михаил мишустин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам предоставить информацию для составления и уточнения списков избирателей на выборы в Госдуму, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроке, которые установлены статьей 16 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" и нормативными актами Центральной избирательной комиссии РФ", - говорится в документе.Данное поручение дано Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздраву, Минтруду, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Росгидромету, Росздравнадзору, ФМБА и Федеральному агентству по делам рыболовства.

https://ria.ru/20210622/matvienko-1738056826.html

https://ria.ru/20210621/vybory-1737908299.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, политика