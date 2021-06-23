https://ria.ru/20210623/mishustin-1738232074.html
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей - РИА Новости, 23.06.2021
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам предоставить информацию для составления и уточнения списков избирателей на выборы в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:39
2021-06-23T13:39
2021-06-23T13:39
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам предоставить информацию для составления и уточнения списков избирателей на выборы в Госдуму, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроке, которые установлены статьей 16 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" и нормативными актами Центральной избирательной комиссии РФ", - говорится в документе.Данное поручение дано Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздраву, Минтруду, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Росгидромету, Росздравнадзору, ФМБА и Федеральному агентству по делам рыболовства.
https://ria.ru/20210622/matvienko-1738056826.html
https://ria.ru/20210621/vybory-1737908299.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, политика
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей на выборы в Госдуму