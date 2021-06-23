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Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей - РИА Новости, 23.06.2021
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам предоставить информацию для составления и уточнения списков избирателей на выборы в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:39
2021-06-23T13:39
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам предоставить информацию для составления и уточнения списков избирателей на выборы в Госдуму, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроке, которые установлены статьей 16 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" и нормативными актами Центральной избирательной комиссии РФ", - говорится в документе.Данное поручение дано Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздраву, Минтруду, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Росгидромету, Росздравнадзору, ФМБА и Федеральному агентству по делам рыболовства.
https://ria.ru/20210622/matvienko-1738056826.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, политика
Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей
13:39 23.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин поручил предоставить данные для списков избирателей на выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам предоставить информацию для составления и уточнения списков избирателей на выборы в Госдуму, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва".
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Матвиенко рассчитывает, что выборы в Госдуму пройдут демократично
"В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроке, которые установлены статьей 16 ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" и нормативными актами Центральной избирательной комиссии РФ", - говорится в документе.
Данное поручение дано Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздраву, Минтруду, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Росгидромету, Росздравнадзору, ФМБА и Федеральному агентству по делам рыболовства.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Михаил МишустинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФПолитика
 
 
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