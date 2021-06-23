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Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:32
2021-06-23T13:32
миа "россия сегодня"
дальний восток
совинформбюро
риа новости
александр козлов (глава минприроды)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, отметив ее профессионализм, оперативность и достоверность."Уважаемые сотрудники РИА Новости! Поздравляю вас с 80-летием. Для журналистики это большой срок. Тем более, что все эти годы вы показываете профессионализм, оперативность и достоверность. В нынешнее время это непререкаемые условия для настоящих журналистов", - сказал Козлов."Я бы хотел особенно отметить и сказать большие слова благодарности редакции региональной информации. Это люди, которые на протяжении трех лет поддерживали новостями, живо интересовались и действительно были небезразличны к делам Дальнего Востока и Арктики", - отметил он.Министр добавил, что все журналисты РИА Новости - самые настоящие профессионалы.
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Новости
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РИА Новости
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96
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миа "россия сегодня", дальний восток, совинформбюро, риа новости, александр козлов (глава минприроды), общество
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
13:32 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Минприроды отметил профессионализм МИА "Россия сегодня"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, отметив ее профессионализм, оперативность и достоверность.
"Уважаемые сотрудники РИА Новости! Поздравляю вас с 80-летием. Для журналистики это большой срок. Тем более, что все эти годы вы показываете профессионализм, оперативность и достоверность. В нынешнее время это непререкаемые условия для настоящих журналистов", - сказал Козлов.
"Я бы хотел особенно отметить и сказать большие слова благодарности редакции региональной информации. Это люди, которые на протяжении трех лет поддерживали новостями, живо интересовались и действительно были небезразличны к делам Дальнего Востока и Арктики", - отметил он.
Министр добавил, что все журналисты РИА Новости - самые настоящие профессионалы.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
13:26
Глава Минтруда поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
МИА "Россия сегодня"Дальний ВостокСовинформбюроРИА НовостиАлександр Козлов (глава Минприроды)Общество
 
 
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