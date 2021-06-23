https://ria.ru/20210623/minprirody-1738230683.html

Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:32

2021-06-23T13:32

2021-06-23T13:32

миа "россия сегодня"

дальний восток

совинформбюро

риа новости

александр козлов (глава минприроды)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, отметив ее профессионализм, оперативность и достоверность."Уважаемые сотрудники РИА Новости! Поздравляю вас с 80-летием. Для журналистики это большой срок. Тем более, что все эти годы вы показываете профессионализм, оперативность и достоверность. В нынешнее время это непререкаемые условия для настоящих журналистов", - сказал Козлов."Я бы хотел особенно отметить и сказать большие слова благодарности редакции региональной информации. Это люди, которые на протяжении трех лет поддерживали новостями, живо интересовались и действительно были небезразличны к делам Дальнего Востока и Арктики", - отметил он.Министр добавил, что все журналисты РИА Новости - самые настоящие профессионалы.

https://ria.ru/20210623/rossiya-1738229438.html

дальний восток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", дальний восток, совинформбюро, риа новости, александр козлов (глава минприроды), общество