https://ria.ru/20210623/minprirody-1738230683.html
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:32
2021-06-23T13:32
2021-06-23T13:32
миа "россия сегодня"
дальний восток
совинформбюро
риа новости
александр козлов (глава минприроды)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, отметив ее профессионализм, оперативность и достоверность."Уважаемые сотрудники РИА Новости! Поздравляю вас с 80-летием. Для журналистики это большой срок. Тем более, что все эти годы вы показываете профессионализм, оперативность и достоверность. В нынешнее время это непререкаемые условия для настоящих журналистов", - сказал Козлов."Я бы хотел особенно отметить и сказать большие слова благодарности редакции региональной информации. Это люди, которые на протяжении трех лет поддерживали новостями, живо интересовались и действительно были небезразличны к делам Дальнего Востока и Арктики", - отметил он.Министр добавил, что все журналисты РИА Новости - самые настоящие профессионалы.
https://ria.ru/20210623/rossiya-1738229438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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миа "россия сегодня", дальний восток, совинформбюро, риа новости, александр козлов (глава минприроды), общество
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Минприроды отметил профессионализм МИА "Россия сегодня"