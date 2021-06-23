https://ria.ru/20210623/minoborony-1738265768.html

Минобороны призвало провести расследование действий эсминца в Черном море

Минобороны призвало провести расследование действий эсминца в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021

Минобороны призвало провести расследование действий эсминца в Черном море

Министерство обороны РФ призвало Великобританию провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер". РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:06

2021-06-23T16:06

2021-06-23T16:40

вмс великобритании

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

в мире

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ призвало Великобританию провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер"."Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении Минобороны РФ,В связи с произошедшим в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, отмечает МО РФ."Представителю Вооруженных сил Великобритании была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением 23 июня сего года эсминцем УРО ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Чёрном море. Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Чёрного моря эсминец Великобритании "Дефендер" сегодня нарушил государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", - указывается в сообщении.Министерство обороны России расценивает опасные действия эсминца ВМС Великобритании в Чёрном море как грубое нарушение конвенции ООН, говорится в сообщении ведомства."Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в сообщении.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

https://ria.ru/20210623/eminets-1738253442.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html

https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738197319.html

черное море

великобритания

россия

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вмс великобритании, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире, россия