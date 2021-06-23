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https://ria.ru/20210623/minenergo-1738219619.html
Глава Минэнерго поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Минэнерго поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Глава Минэнерго поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, пожелав... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:51
2021-06-23T12:51
россия
миа "россия сегодня"
николай шульгинов
совинформбюро
риа новости
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, пожелав оставаться на острие событий и сохранять высокий профессиональный уровень."Поздравляю коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с юбилеем! В июне 1941 года, через два дня после объявления войны, начало свою работу легендарное Советское информбюро, которое потом стало агентством печати "Новости", РИА Новости и, наконец, медиагруппой "Россия сегодня". Ваша история – это 80 лет самоотверженной работы. Она нередко ведётся в тяжёлых условиях, в том числе на линии фронта. Ваши корреспонденты во всём мире каждый день обеспечивают оперативное, взвешенное и объективное освещение событий", – сказал он.По словам министра, медиагруппа "Россия сегодня" ведёт большую работу не только по формированию внутренней информационной повестки, но и по созданию благоприятного образа нашей страны за рубежом. "Вы являетесь важным поставщиком информации для международной аудитории, ведёте вещание более чем на тридцати языках. Достижения сотрудников "России сегодня" не раз были отмечены высокими наградами", – подчеркнул Шульгинов."Желаю вам сохранять достигнутый высокий профессиональный уровень, быть на острие событий и пользоваться доверием читателей. Успехов, удачи и новых побед!", – заключил он."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия – оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.
https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html
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россия, миа "россия сегодня", николай шульгинов, совинформбюро, риа новости, общество
Глава Минэнерго поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
12:51 23.06.2021
 
© Фото : "Минэнерго"Министр энергетики Николай Шульгинов
Министр энергетики Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : "Минэнерго"

Глава Минэнерго пожелал МИА "Россия сегодня" оставаться на острие событий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, пожелав оставаться на острие событий и сохранять высокий профессиональный уровень.
"Поздравляю коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с юбилеем! В июне 1941 года, через два дня после объявления войны, начало свою работу легендарное Советское информбюро, которое потом стало агентством печати "Новости", РИА Новости и, наконец, медиагруппой "Россия сегодня". Ваша история – это 80 лет самоотверженной работы. Она нередко ведётся в тяжёлых условиях, в том числе на линии фронта. Ваши корреспонденты во всём мире каждый день обеспечивают оперативное, взвешенное и объективное освещение событий", – сказал он.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поздравил с юбилеем МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
12:20
Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
По словам министра, медиагруппа "Россия сегодня" ведёт большую работу не только по формированию внутренней информационной повестки, но и по созданию благоприятного образа нашей страны за рубежом. "Вы являетесь важным поставщиком информации для международной аудитории, ведёте вещание более чем на тридцати языках. Достижения сотрудников "России сегодня" не раз были отмечены высокими наградами", – подчеркнул Шульгинов.
"Желаю вам сохранять достигнутый высокий профессиональный уровень, быть на острие событий и пользоваться доверием читателей. Успехов, удачи и новых побед!", – заключил он.
"Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия – оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.
Небензя: Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном профессиональной журналистики - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
12:02
Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
РоссияМИА "Россия сегодня"Николай ШульгиновСовинформбюроРИА НовостиОбщество
 
 
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