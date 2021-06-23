https://ria.ru/20210623/minenergo-1738219619.html

Глава Минэнерго поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава Минэнерго поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Глава Минэнерго поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, пожелав... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:51

2021-06-23T12:51

2021-06-23T12:51

россия

миа "россия сегодня"

николай шульгинов

совинформбюро

риа новости

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы, пожелав оставаться на острие событий и сохранять высокий профессиональный уровень."Поздравляю коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с юбилеем! В июне 1941 года, через два дня после объявления войны, начало свою работу легендарное Советское информбюро, которое потом стало агентством печати "Новости", РИА Новости и, наконец, медиагруппой "Россия сегодня". Ваша история – это 80 лет самоотверженной работы. Она нередко ведётся в тяжёлых условиях, в том числе на линии фронта. Ваши корреспонденты во всём мире каждый день обеспечивают оперативное, взвешенное и объективное освещение событий", – сказал он.По словам министра, медиагруппа "Россия сегодня" ведёт большую работу не только по формированию внутренней информационной повестки, но и по созданию благоприятного образа нашей страны за рубежом. "Вы являетесь важным поставщиком информации для международной аудитории, ведёте вещание более чем на тридцати языках. Достижения сотрудников "России сегодня" не раз были отмечены высокими наградами", – подчеркнул Шульгинов."Желаю вам сохранять достигнутый высокий профессиональный уровень, быть на острие событий и пользоваться доверием читателей. Успехов, удачи и новых побед!", – заключил он."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия – оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.

https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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