https://ria.ru/20210623/medvedev-1738193748.html
Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что сегодня это СМИ динамично... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:39
2021-06-23T10:39
2021-06-23T11:24
юрий левитан
миа "россия сегодня"
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что сегодня это СМИ динамично развивается и предлагает аудитории новые медийные форматы.В поздравительной телеграмме он упомянул, что легендарное "Совинформбюро", от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости, а затем и МИА "Россия сегодня", было создано 24 июня 1941 года – в первые, самые тяжелые дни Великой Отечественной войны."Оно решало важнейшую задачу – передавало с фронта последние новости, которых с нетерпением и надеждой ожидали миллионы людей. Этот проект, объединивший многих известных писателей и журналистов, внес значимый вклад в победу над фашизмом. А фраза диктора Юрия Левитана "Говорит Москва" обрела поистине всенародную известность", - подчеркнул Медведев.Он добавил, что "Совинформбюро", АПН, РИА Новости, МИА "Россия сегодня" в разные годы "оставались надежным источником новостей о происходящем в нашей стране и в мире, стремились к достоверности и полноте своих материалов"."Сегодня ваше агентство позволяет оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Оно динамично развивается, предлагает аудитории новые медийные форматы, активно использует цифровые технологии. Особая гордость МИА "Россия сегодня" – его замечательный коллектив. Талантливые журналисты и редакторы, фотографы и операторы, вы всегда находитесь в гуще событий, блестяще разбираетесь в самых разных сферах. Точность вашей информации и быстрота ее подачи служат образцом для коллег в профессиональном сообществе", - отметил зампред Совбеза.Он пожелал сотрудникам агентства "крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго".
https://ria.ru/20210223/proekt-1598653862.html
https://ria.ru/20210420/tsirk-1729132696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий левитан, миа "россия сегодня", дмитрий медведев, общество
Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
10:39 23.06.2021 (обновлено: 11:24 23.06.2021)
Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив его динамичное развитие
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания агентства, отметив, что сегодня это СМИ динамично развивается и предлагает аудитории новые медийные форматы.
В поздравительной телеграмме он упомянул, что легендарное "Совинформбюро", от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости, а затем и МИА "Россия сегодня", было создано 24 июня 1941 года – в первые, самые тяжелые дни Великой Отечественной войны.
"Оно решало важнейшую задачу – передавало с фронта последние новости, которых с нетерпением и надеждой ожидали миллионы людей. Этот проект, объединивший многих известных писателей и журналистов, внес значимый вклад в победу над фашизмом. А фраза диктора Юрия Левитана
"Говорит Москва" обрела поистине всенародную известность", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что "Совинформбюро", АПН, РИА Новости, МИА "Россия сегодня" в разные годы "оставались надежным источником новостей о происходящем в нашей стране и в мире, стремились к достоверности и полноте своих материалов".
"Сегодня ваше агентство позволяет оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Оно динамично развивается, предлагает аудитории новые медийные форматы, активно использует цифровые технологии. Особая гордость МИА "Россия сегодня" – его замечательный коллектив. Талантливые журналисты и редакторы, фотографы и операторы, вы всегда находитесь в гуще событий, блестяще разбираетесь в самых разных сферах. Точность вашей информации и быстрота ее подачи служат образцом для коллег в профессиональном сообществе", - отметил зампред Совбеза.
Он пожелал сотрудникам агентства "крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго".