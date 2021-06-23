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Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры
Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры - РИА Новости, 23.06.2021
Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры
Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:44
2021-06-23T13:44
умер анатолий лысенко
бэлла черкесова
россия
анатолий лысенко
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Анатолий Григорьевич был и навсегда останется легендой нашей отрасли. Он стоял у истоков создания ведущих медиахолдингов, которые есть сейчас. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров - это все те люди, которые создают сейчас наше телевидение. Бесконечное уважение заслуживает тонкое и интеллигентное телевидение, которое создавал Анатолий Григорьевич. Для нас это всех очень большая потеря", - рассказала Черкесова на церемонии прощания с Лысенко.
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Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино"
В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов.
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видео, умер анатолий лысенко, бэлла черкесова, россия, анатолий лысенко, общество
Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.
2021-06-23T13:44
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Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры
13:44 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко
Церемония прощания с генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Замглавы Минцифры Черкесова заявила, что Лысенко навсегда останется легендой отрасли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.
Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.
"Анатолий Григорьевич был и навсегда останется легендой нашей отрасли. Он стоял у истоков создания ведущих медиахолдингов, которые есть сейчас. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров - это все те люди, которые создают сейчас наше телевидение. Бесконечное уважение заслуживает тонкое и интеллигентное телевидение, которое создавал Анатолий Григорьевич. Для нас это всех очень большая потеря", - рассказала Черкесова на церемонии прощания с Лысенко.
 
Умер Анатолий ЛысенкоБэлла ЧеркесоваРоссияАнатолий ЛысенкоОбщество
 
 
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