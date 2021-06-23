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Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры

Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры - РИА Новости, 23.06.2021

Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры

Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:44

2021-06-23T13:44

2021-06-23T13:44

умер анатолий лысенко

бэлла черкесова

россия

анатолий лысенко

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Анатолий Григорьевич был и навсегда останется легендой нашей отрасли. Он стоял у истоков создания ведущих медиахолдингов, которые есть сейчас. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров - это все те люди, которые создают сейчас наше телевидение. Бесконечное уважение заслуживает тонкое и интеллигентное телевидение, которое создавал Анатолий Григорьевич. Для нас это всех очень большая потеря", - рассказала Черкесова на церемонии прощания с Лысенко.

россия

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2021

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Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино" В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов. 2021-06-23T13:44 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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