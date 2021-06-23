https://ria.ru/20210623/lysenko-1738232813.html
Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры
Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры - РИА Новости, 23.06.2021
Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры
Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:44
2021-06-23T13:44
2021-06-23T13:44
умер анатолий лысенко
бэлла черкесова
россия
анатолий лысенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738206131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42b438e5161d3a4a280fbac61cb0de2d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко стоял у истоков создания ведущих российских медиахолдингов, он навсегда останется легендой тележурналистики, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Анатолий Григорьевич был и навсегда останется легендой нашей отрасли. Он стоял у истоков создания ведущих медиахолдингов, которые есть сейчас. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров - это все те люди, которые создают сейчас наше телевидение. Бесконечное уважение заслуживает тонкое и интеллигентное телевидение, которое создавал Анатолий Григорьевич. Для нас это всех очень большая потеря", - рассказала Черкесова на церемонии прощания с Лысенко.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738206131_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_089875d88e016ee6b0d75381bcd25757.jpg
Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино"
В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов.
2021-06-23T13:44
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, умер анатолий лысенко, бэлла черкесова, россия, анатолий лысенко, общество
Лысенко навсегда останется легендой отрасли, заявила замглавы Минцифры
Замглавы Минцифры Черкесова заявила, что Лысенко навсегда останется легендой отрасли