https://ria.ru/20210623/lysenko-1738197210.html
В "Останкино" началось прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко
В "Останкино" началось прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко - РИА Новости, 23.06.2021
В "Останкино" началось прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко
В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:03
2021-06-23T11:03
2021-06-23T13:42
умер анатолий лысенко
анатолий лысенко
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов.Проститься с Лысенко пришли как его коллеги по цеху, видны телевизионные деятели, так и поклонники творчества журналиста.Гости несут к гробу букеты красных роз. Лысенко называют человеком, которого любят и ценят абсолютно все вне зависимости от конкуренции и соперничества. Работавшие с ним с давних времен говорят, что с уходом своего учителя и наставника они буквально осиротели.Посетил церемонию и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, назвавший Лысенко умнейшим человеком на телевидении, настоящим "библиоманом", чутко разбиравшимся в людях."Символично, что сейчас мы тут прощаемся с Анатолием Григорьевичем в "четвёрке" (4-ой студии телецентра - ред.), откуда, в общем, началось новое телевидение. Отсюда выходил "Взгляд", которым руководил и который придумал. Столько сделал за свою жизнь программ, столько открыл людей, стольким дал возможность реализоваться... Он был папой современного телевидения России", - заявил Эрнст.
https://ria.ru/20210621/lysenko-1737853800.html
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РИА Новости
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Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино"
В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов.
2021-06-23T11:03
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умер анатолий лысенко, анатолий лысенко, общество
В "Останкино" началось прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко
11:03 23.06.2021 (обновлено: 13:42 23.06.2021)
В "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко
, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов.
Проститься с Лысенко пришли как его коллеги по цеху, видны телевизионные деятели, так и поклонники творчества журналиста.
"Невозможно смириться с тем, что его нет больше с нами. Мне очень трудно говорить, потому что он был человеком очень мудрым, очень добрым. Человеком, который всегда готов был помочь всем людям, которым нужна была его помощь. Он обожал свою семью, своих друзей и очень дорожил этой верной дружбой", - выступил с речью первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Гости несут к гробу букеты красных роз. Лысенко называют человеком, которого любят и ценят абсолютно все вне зависимости от конкуренции и соперничества. Работавшие с ним с давних времен говорят, что с уходом своего учителя и наставника они буквально осиротели.
"Его выделяло какое-то невероятное сочетание огромного жизненного опыта и одновременно очень современный, правильный взгляд на развитие отрасли в будущем", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, выразив родным и близким журналиста глубокие соболезнования.
Посетил церемонию и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
, назвавший Лысенко умнейшим человеком на телевидении, настоящим "библиоманом", чутко разбиравшимся в людях.
"Символично, что сейчас мы тут прощаемся с Анатолием Григорьевичем в "четвёрке" (4-ой студии телецентра - ред.), откуда, в общем, началось новое телевидение. Отсюда выходил "Взгляд", которым руководил и который придумал. Столько сделал за свою жизнь программ, столько открыл людей, стольким дал возможность реализоваться... Он был папой современного телевидения России", - заявил Эрнст.