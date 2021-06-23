https://ria.ru/20210623/lysenko-1738197210.html

В "Останкино" началось прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко

В "Останкино" началось прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко - РИА Новости, 23.06.2021

В "Останкино" началось прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко

В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:03

2021-06-23T11:03

2021-06-23T13:42

умер анатолий лысенко

анатолий лысенко

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов.Проститься с Лысенко пришли как его коллеги по цеху, видны телевизионные деятели, так и поклонники творчества журналиста.Гости несут к гробу букеты красных роз. Лысенко называют человеком, которого любят и ценят абсолютно все вне зависимости от конкуренции и соперничества. Работавшие с ним с давних времен говорят, что с уходом своего учителя и наставника они буквально осиротели.Посетил церемонию и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, назвавший Лысенко умнейшим человеком на телевидении, настоящим "библиоманом", чутко разбиравшимся в людях."Символично, что сейчас мы тут прощаемся с Анатолием Григорьевичем в "четвёрке" (4-ой студии телецентра - ред.), откуда, в общем, началось новое телевидение. Отсюда выходил "Взгляд", которым руководил и который придумал. Столько сделал за свою жизнь программ, столько открыл людей, стольким дал возможность реализоваться... Он был папой современного телевидения России", - заявил Эрнст.

https://ria.ru/20210621/lysenko-1737853800.html

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737789422.html

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Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино" В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов. 2021-06-23T11:03 true PT0M19S

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умер анатолий лысенко, анатолий лысенко, общество