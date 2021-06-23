Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:56 23.06.2021 (обновлено: 17:21 23.06.2021)
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ пожелал МИА "Россия сегодня" не терять набранного темпа
ВЕНА, 23 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, поздравляя МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелал агентству не терять набранного темпа и держать хвост пистолетом.
Лукашевич сказал, что ему очень приятно осознавать, что 24 июня у международного информационного агентства "Россия сегодня" юбилейная дата - 80 лет.
"Помним, что именно 24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю и Агентство печати "Новости", с которым я тоже активно сотрудничал в советское время, российское информационное агентство "Новости" и медиагруппа "Россия сегодня". Я от души поздравляю всех коллег, руководство агентства, всех сотрудников, вас как представителя этого агентства в Вене с этим большим юбилеем", - сказал Лукашевич.
Дипломат указал на то, что в постпредстве России при ОБСЕ наладили прекрасные рабочие отношения с агентством на всех уровнях, назвав этот ресурс одним из ключевых в работе российского представительства в Вене.
"Желаю крепкого здоровья, не терять набранного темпа, развивать ваши технологии, которые иногда поражают даже информационные ресурсы в мире, и держать, как говорится, хвост пистолетом, потому что ситуация непростая. Но вы знаете, что постоянное представительство России при ОБСЕ всегда в вашем распоряжении, в том числе и ваш покорный слуга", - подчеркнул Лукашевич.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".