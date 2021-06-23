https://ria.ru/20210623/liviya-1738313202.html

В МИД оценили урегулирование конфликта в Ливии

В МИД оценили урегулирование конфликта в Ливии - РИА Новости, 23.06.2021

В МИД оценили урегулирование конфликта в Ливии

Россия считает, что ситуация в Ливии развивается в верном направлении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:17

2021-06-23T19:17

2021-06-23T19:17

россия

сергей вершинин

ливия

в мире

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Россия считает, что ситуация в Ливии развивается в верном направлении, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы считаем, что в целом ситуация идет в правильном направлении. Этому способствуют все те решения, которые принимаются в том числе на уровне международного сообщества, в том числе Совета безопасности (ООН), а главное - самими ливийцами, будь то на форуме ливийского диалога в Женеве или непосредственно в самой Ливии, где удается найти консенсус. Сегодня прошло интересное, хорошее мероприятие", - заявил он российским журналистам по итогам Второй ливийской конференции в Берлине.Участие России в ливийском урегулировании не должно ставиться под вопрос, оно имеет позитивный эффект, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Не просто присутствие России не должно ставиться под сомнение. Более того, я убежден, что присутствие России как крупной силы, имеющей традиционное влияние и традиционные связи с ливийцами, оно очень благотворно для политического процесса, оно нужно им", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам Второй ливийской конференции в Берлине."Сегодня есть шанс, я считаю, прийти к миру и стабильности. Если вы меня спросите, насколько быстро это можно сделать, то честный ответ: это можно сделать, но это нужно делать все время системно и на это нужно время и последовательные усилия всех сторон", - заявил он российским журналистам по итогам Второй ливийской конференции в Берлине.Вывод иностранных войск из Ливии должен проводиться продуманно, чтобы не нарушить баланс, который сложился в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он напомнил, что есть резолюция Совета безопасности ООН, которая предусматривает необходимость ухода иностранных вооруженных сил из Ливии."В конечном счете, ливийцы должны решать все сами. Давайте скажем главное: она (ситуация в стране) лучше, в том числе потому, что удалось обеспечить стабильность, эту стабильность ни в коем случае нельзя нарушить, в том числе путем каких-то шагов в том, что касается вооруженного присутствия в Ливии. Его нужно уменьшать, от него нужно уходить, но делать это продуманно, так, чтобы не нарушить тот баланс, то соотношение сил, которое сложилось в Ливии", - заявил он российским журналистам по итогам Второй ливийской конференции в Берлине.

https://ria.ru/20210415/liviya-1728477024.html

https://ria.ru/20210529/istrebitel-1734747176.html

https://ria.ru/20210319/liviya-1600991612.html

россия

ливия

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россия, сергей вершинин, ливия, в мире