https://ria.ru/20210623/lindemann-1738263231.html

Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма

Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма - РИА Новости, 23.06.2021

Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма

Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:17

2021-06-23T17:17

2021-06-23T17:17

александр ревва

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе музыканта на трек "Ich hasse Kinder".В 15-секундном тизере герой, которого играет лидер Rammstein, находится под следствием по подозрению в многочисленных убийствах своих одноклассников, издевавшихся над ним в детстве. Дело ведет следователь в исполнении Александра Реввы. В итоге все доходит до суда, на котором главному герою выносят приговор. Как и в оригинальном клипе, действие в короткометражке происходит в советской Москве. На странице Тилля Линдеманна в Instagram пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода фильма. "Я жду этот шедевр", "Выглядит отлично. Не могу дождаться", "Очень интересно", — прокомментировали подписчики.

https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html

москва

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александр ревва, тилль линдеманн, rammstein, youtube, москва, кино и сериалы, новости культуры