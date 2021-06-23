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Культура
https://ria.ru/20210623/lindemann-1738263231.html
Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма
Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма - РИА Новости, 23.06.2021
Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма
Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:17
2021-06-23T17:17
александр ревва
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе музыканта на трек "Ich hasse Kinder".В 15-секундном тизере герой, которого играет лидер Rammstein, находится под следствием по подозрению в многочисленных убийствах своих одноклассников, издевавшихся над ним в детстве. Дело ведет следователь в исполнении Александра Реввы. В итоге все доходит до суда, на котором главному герою выносят приговор. Как и в оригинальном клипе, действие в короткометражке происходит в советской Москве. На странице Тилля Линдеманна в Instagram пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода фильма. "Я жду этот шедевр", "Выглядит отлично. Не могу дождаться", "Очень интересно", — прокомментировали подписчики.
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александр ревва, тилль линдеманн, rammstein, youtube, москва, кино и сериалы, новости культуры

Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма

17:17 23.06.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе музыканта на трек "Ich hasse Kinder".

"Скоро", — написал Линдеманн, но точную дату премьеры пока не объявил.

В 15-секундном тизере герой, которого играет лидер Rammstein, находится под следствием по подозрению в многочисленных убийствах своих одноклассников, издевавшихся над ним в детстве. Дело ведет следователь в исполнении Александра Реввы. В итоге все доходит до суда, на котором главному герою выносят приговор.
Как и в оригинальном клипе, действие в короткометражке происходит в советской Москве.
На странице Тилля Линдеманна в Instagram пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода фильма.
"Я жду этот шедевр", "Выглядит отлично. Не могу дождаться", "Очень интересно", — прокомментировали подписчики.
Кадр из клипа Till Lindemann Ich hasse Kinder
2 июня, 16:35Культура
Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе
 
КультураАлександр РевваТилль ЛиндеманнRammsteinYouTubeМоскваКино и сериалыНовости культуры
 
 
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