https://ria.ru/20210623/lindemann-1738263231.html
Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма
Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма - РИА Новости, 23.06.2021
Тилль Линдеманн выпустил тизер своего короткометражного фильма
Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:17
2021-06-23T17:17
2021-06-23T17:17
александр ревва
тилль линдеманн
rammstein
youtube
москва
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263830_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_b38471ac575fc6d12379f4c34b5ce412.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе музыканта на трек "Ich hasse Kinder".В 15-секундном тизере герой, которого играет лидер Rammstein, находится под следствием по подозрению в многочисленных убийствах своих одноклассников, издевавшихся над ним в детстве. Дело ведет следователь в исполнении Александра Реввы. В итоге все доходит до суда, на котором главному герою выносят приговор. Как и в оригинальном клипе, действие в короткометражке происходит в советской Москве. На странице Тилля Линдеманна в Instagram пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода фильма. "Я жду этот шедевр", "Выглядит отлично. Не могу дождаться", "Очень интересно", — прокомментировали подписчики.
https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263830_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_063848cdbeec4a7fdf94adb3b5675f0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва, тилль линдеманн, rammstein, youtube, москва, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube тизер своего предстоящего короткометражного фильма, основанного на недавнем клипе музыканта на трек "Ich hasse Kinder".
"Скоро", — написал Линдеманн, но точную дату премьеры пока не объявил.
В 15-секундном тизере герой, которого играет лидер Rammstein, находится под следствием по подозрению в многочисленных убийствах своих одноклассников, издевавшихся над ним в детстве. Дело ведет следователь в исполнении Александра Реввы. В итоге все доходит до суда, на котором главному герою выносят приговор.
Как и в оригинальном клипе, действие в короткометражке происходит в советской Москве.
На странице Тилля Линдеманна в Instagram пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода фильма.
"Я жду этот шедевр", "Выглядит отлично. Не могу дождаться", "Очень интересно", — прокомментировали подписчики.