Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
16:23 23.06.2021 (обновлено: 16:37 23.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом
Лавров проведет переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать пятого июня в рамках визита в Российскую Федерацию верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Это первый визит Кайрата Абдрахманова в нынешнем качестве", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, планируется, в частности, акцентировать тему притеснения русскоязычного населения на Украине, в Прибалтике.
"В том числе в связи с дискриминационными законодательными инициативами Риги, Таллина и Киева поднять вопросы о преследовании в этих странах по политическим мотивам активистов неправительственных организаций, которые защищают права нацменьшинств, а также обсудить проблемы, с которыми сталкиваются российские информационные агентства и местные русскоязычные средства массовой информации. Мы очень надеемся, что в этот раз представитель ОБСЕ будет к беседе подготовлен", - добавила представитель МИД.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".