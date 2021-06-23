https://ria.ru/20210623/lavrov-1738269182.html

Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств - РИА Новости, 23.06.2021

Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым, заявила... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:23

2021-06-23T16:23

2021-06-23T16:37

кайрат абдрахманов

обсе

мария захарова

прибалтика

сергей лавров

рига

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738100980_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9b3c45f42ce91b278da60429dff7f61c.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать пятого июня в рамках визита в Российскую Федерацию верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Это первый визит Кайрата Абдрахманова в нынешнем качестве", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, планируется, в частности, акцентировать тему притеснения русскоязычного населения на Украине, в Прибалтике.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/ukraina-1596623726.html

прибалтика

рига

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кайрат абдрахманов, обсе, мария захарова, прибалтика, сергей лавров, рига, украина, россия, в мире