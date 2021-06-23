https://ria.ru/20210623/kvartiry-1738256965.html
"Уралхим" передал Кировской области 296 квартир для бюджетников
"Уралхим" передал Кировской области 296 квартир для бюджетников - РИА Новости, 23.06.2021
"Уралхим" передал Кировской области 296 квартир для бюджетников
Компания "Уралхим" передала Кировской области 296 квартир для сотрудников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:31
2021-06-23T15:31
2021-06-23T15:31
игорь васильев
уралхим
кировская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Компания "Уралхим" передала Кировской области 296 квартир для сотрудников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба правительства региона.Подписание соглашения о передаче в областную собственность квартир, в которых проживают сотрудники бюджетной сферы, состоялось в правительстве Кировской области в среду. Подписи под документом поставили губернатор Кировской области Игорь Васильев и заместитель генерального директора АО "ОХК "Уралхим" Сергей Момцемлидзе."Речь идет о тех квартирах, которые ранее входили в программу "Служебное жилье" и попали в конкурсную массу в связи с банкротством АО "К.Р.И.К.". Распоряжение о принятии квартир в областную собственность в апреле подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Теперь процесс завершен", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул, что для сохранения за бюджетниками жилых помещений региональным правительством и его социальным партнером – компанией "Уралхим" проведена большая и непростая работа: решались вопросы юридического и финансового характера."Сегодня с компанией "Уралхим" мы подписали соглашение о безвозмездной передаче в собственность Кировской области 296 квартир, в которых сейчас со своими семьями проживают сотрудники здравоохранения, образования, культуры", — отметил Васильев.Общая стоимость переданных в областную собственность 296 квартир оставляет свыше 200 миллионов рублей.По словам главы региона, работа по обеспечению служебным жильем сотрудников бюджетной сферы продолжается. "Сейчас мы прорабатываем вопрос о передаче в собственность квартир, в которых проживают многодетные семьи", — подчеркнул Васильев.Со своей стороны "Уралхим" окажет финансовую помощь семьям для оплаты подоходного налога. "У тех многодетных семей, которые захотят оформить квартиры в собственность, возникнет необходимость оплатить подоходный налог со стоимости квартиры, а это порядка 100-130 тысяч рублей. Компания "Уралхим" готова за свой счет компенсировать эту стоимость", — сказал Момцемлидзе.Отмечается, что после регистрации права собственности Кировской области на квартиры жилые помещения планируется использовать как служебное жилье работниками государственных и муниципальных учреждений. Квартиры будут закреплены за учреждениями, которые нуждаются в специализированных жилых помещениях.
https://ria.ru/20210430/pedagog-1730745097.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь васильев, уралхим, кировская область, общество
"Уралхим" передал Кировской области 296 квартир для бюджетников
"Уралхим" передал Кировской области 296 квартир для сотрудников бюджетной сферы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости.
Компания "Уралхим
" передала Кировской области
296 квартир для сотрудников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Подписание соглашения о передаче в областную собственность квартир, в которых проживают сотрудники бюджетной сферы, состоялось в правительстве Кировской области в среду. Подписи под документом поставили губернатор Кировской области Игорь Васильев
и заместитель генерального директора АО "ОХК "Уралхим" Сергей Момцемлидзе.
"Речь идет о тех квартирах, которые ранее входили в программу "Служебное жилье" и попали в конкурсную массу в связи с банкротством АО "К.Р.И.К.". Распоряжение о принятии квартир в областную собственность в апреле подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Теперь процесс завершен", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что для сохранения за бюджетниками жилых помещений региональным правительством и его социальным партнером – компанией "Уралхим" проведена большая и непростая работа: решались вопросы юридического и финансового характера.
"Сегодня с компанией "Уралхим" мы подписали соглашение о безвозмездной передаче в собственность Кировской области 296 квартир, в которых сейчас со своими семьями проживают сотрудники здравоохранения, образования, культуры", — отметил Васильев.
Общая стоимость переданных в областную собственность 296 квартир оставляет свыше 200 миллионов рублей.
По словам главы региона, работа по обеспечению служебным жильем сотрудников бюджетной сферы продолжается. "Сейчас мы прорабатываем вопрос о передаче в собственность квартир, в которых проживают многодетные семьи", — подчеркнул Васильев.
Со своей стороны "Уралхим" окажет финансовую помощь семьям для оплаты подоходного налога. "У тех многодетных семей, которые захотят оформить квартиры в собственность, возникнет необходимость оплатить подоходный налог со стоимости квартиры, а это порядка 100-130 тысяч рублей. Компания "Уралхим" готова за свой счет компенсировать эту стоимость", — сказал Момцемлидзе.
Отмечается, что после регистрации права собственности Кировской области на квартиры жилые помещения планируется использовать как служебное жилье работниками государственных и муниципальных учреждений. Квартиры будут закреплены за учреждениями, которые нуждаются в специализированных жилых помещениях.