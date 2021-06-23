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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210623/kurs-1738231558.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копеек - РИА Новости, 23.06.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,4 копейки, до 86,7137 рубля, курс доллара - на 49,9 копейки, до 72,6671 рубля,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:36
2021-06-23T13:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,4 копейки, до 86,7137 рубля, курс доллара - на 49,9 копейки, до 72,6671 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,4 копейки, составив 78,9881 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копеек
13:36 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Официальный курс евро на четверг снизился на 35 копеек, до 86,71 рубля

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,4 копейки, до 86,7137 рубля, курс доллара - на 49,9 копейки, до 72,6671 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,4 копейки, составив 78,9881 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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