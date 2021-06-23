Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМенеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне
Финансист предупредила о навязывании дополнительных услуг при льготном автокредитовании
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пользуясь популярностью льготного кредитования среди россиян, недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за дополнительную сумму. Нужно для начала изучить все предложения на рынке, обращая внимание на процентную ставку по кредиту, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.
"Выбирать необходимо проверенного автодилера с хорошей репутацией, который не будет рисковать ей из-за незначительной прибыли. Не стоит забывать о необходимости внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие или завышает оговоренную стоимость автомобиля", - предостерегает эксперт.
По ее словам, средняя сумма автокредита в январе увеличилась на 13,4% до 907 тыс рублей, но это не отпугнуло россиян. За январь-май в России было выдано займов на приобретение авто на сумму 51 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.