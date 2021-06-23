https://ria.ru/20210623/kredit-1738168020.html

Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование

Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование - РИА Новости, 23.06.2021

Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование

Пользуясь популярностью льготного кредитования среди россиян, недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T02:16

2021-06-23T02:16

2021-06-23T02:16

дарья тимченко

fresh auto

россия

авто

кредит

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пользуясь популярностью льготного кредитования среди россиян, недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за дополнительную сумму. Нужно для начала изучить все предложения на рынке, обращая внимание на процентную ставку по кредиту, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.По ее словам, средняя сумма автокредита в январе увеличилась на 13,4% до 907 тыс рублей, но это не отпугнуло россиян. За январь-май в России было выдано займов на приобретение авто на сумму 51 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья тимченко, fresh auto, россия, авто, кредит