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Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование
Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование - РИА Новости, 23.06.2021
Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование
Пользуясь популярностью льготного кредитования среди россиян, недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T02:16
2021-06-23T02:16
дарья тимченко
fresh auto
россия
авто
кредит
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пользуясь популярностью льготного кредитования среди россиян, недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за дополнительную сумму. Нужно для начала изучить все предложения на рынке, обращая внимание на процентную ставку по кредиту, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.По ее словам, средняя сумма автокредита в январе увеличилась на 13,4% до 907 тыс рублей, но это не отпугнуло россиян. За январь-май в России было выдано займов на приобретение авто на сумму 51 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
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дарья тимченко, fresh auto, россия, авто, кредит
Финансист предупредила, чем опасно льготное автокредитование
02:16 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМенеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне
Менеджер демонстрирует покупателям автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Финансист предупредила о навязывании дополнительных услуг при льготном автокредитовании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пользуясь популярностью льготного кредитования среди россиян, недобросовестные автодилеры могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за дополнительную сумму. Нужно для начала изучить все предложения на рынке, обращая внимание на процентную ставку по кредиту, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.
"Выбирать необходимо проверенного автодилера с хорошей репутацией, который не будет рисковать ей из-за незначительной прибыли. Не стоит забывать о необходимости внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие или завышает оговоренную стоимость автомобиля", - предостерегает эксперт.
По ее словам, средняя сумма автокредита в январе увеличилась на 13,4% до 907 тыс рублей, но это не отпугнуло россиян. За январь-май в России было выдано займов на приобретение авто на сумму 51 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
 
Дарья ТимченкоFresh AutoРоссияАвтоКредит
 
 
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