https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738299356.html

На Украине выявили первые два заражения штаммом "дельта"

На Украине выявили первые два заражения штаммом "дельта" - РИА Новости, 23.06.2021

На Украине выявили первые два заражения штаммом "дельта"

Ну Украине выявили первые два случая заражения индийским "дельта"-штаммом коронавируса, передает "Телевизионная служба новостей" (ТСН) со ссылкой на секретаря... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:17

2021-06-23T18:17

2021-06-23T18:37

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КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Ну Украине выявили первые два случая заражения индийским "дельта"-штаммом коронавируса, передает "Телевизионная служба новостей" (ТСН) со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова."Уже есть два случая — мать 66 лет и ребенок 16 лет. Они недавно вернулись из России, уже на Украине заболели, и им провели тесты. Они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное", — говорится в сообщении.По словам Данилова, в среду аппарат СНБО рассмотрит вопрос введения обязательного тестирования на COVID-19 для людей, которые приезжают из России, Белоруссии, Великобритании и Индии. Вместе с тем он допустил полную остановку сообщения с некоторыми странами.Секретарь СНБО при этом заметил, что в стране есть всего четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм — две государственные и две частные. Киев обратился за помощью в ВОЗ, чтобы получить тест-системы, которые выявляют новый вариант коронавируса, сказал он.Ранее МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с новым штаммом коронавируса "дельта"."Дельта"-штаммИндийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в стране в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. Этот штамм продолжает мутировать.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в последние недели доля индийской мутации "дельта" в России увеличивается. Он преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях и распространяется в Санкт-Петербурге. Разновидности "дельта плюс" в России пока не обнаружили.Все существующие вакцины эффективны против этого "дельта"-варианта SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

https://ria.ru/20210623/mutatsii-1738252779.html

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россия, коронавирусы, здоровье - общество, мид украины, воз, киев, украина, в мире