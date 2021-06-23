https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738263849.html

Нельзя заразиться коронавирусом при купании в водоемах, заявил эксперт

Нельзя заразиться коронавирусом при купании в водоемах, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2021

Нельзя заразиться коронавирусом при купании в водоемах, заявил эксперт

Заразиться коронавирусом через воду невозможно, но опасность на пляже связана с большим скоплением людей, отсутствием социальной дистанции и средств... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:02

2021-06-23T16:02

2021-06-23T16:14

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Заразиться коронавирусом через воду невозможно, но опасность на пляже связана с большим скоплением людей, отсутствием социальной дистанции и средств индивидуальной защиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Видновской районной клинической больницы."Заразиться коронавирусом, купаясь в водоеме, невозможно. Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - рассказала врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.Однако пляжный отдых представляет опасность, прежде всего, большим скоплением людей, отсутствием дистанцирования и пренебрежением к использованию средств индивидуальной защиты, отметила она."Вряд ли вы заметите у водоема хоть кого-то, загорающего в маске и тем более перчатках. При этом в битве за свободный клочок суши, где можно расположиться с пляжным покрывалом, отдыхающие начисто забывают о необходимости соблюдения дистанции", - отметила Малиновская.Люди толпятся в зонах пляжной торговли и питания, около раздевалок, создавая благотворные условия для передачи коронавируса, подчеркнули в пресс-службе РКБ."Всплеск заболевания сегодня превышает самые высокие показатели пика второй волны. Коронавирус стремительно молодеет, становится агрессивнее и опаснее за счет многочисленных осложнений. Поэтому очень важно продолжать соблюдать ставшие привычными для нас правила личной безопасности. Ну, а самый лучший способ защитить себя от опасного недуга - это, конечно, вакцинация", - напомнила врач-инфекционист.

https://ria.ru/20210618/krym-1737552417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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