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Нельзя заразиться коронавирусом при купании в водоемах, заявил эксперт
Нельзя заразиться коронавирусом при купании в водоемах, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2021
Нельзя заразиться коронавирусом при купании в водоемах, заявил эксперт
Заразиться коронавирусом через воду невозможно, но опасность на пляже связана с большим скоплением людей, отсутствием социальной дистанции и средств... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:02
2021-06-23T16:02
2021-06-23T16:14
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Заразиться коронавирусом через воду невозможно, но опасность на пляже связана с большим скоплением людей, отсутствием социальной дистанции и средств индивидуальной защиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Видновской районной клинической больницы."Заразиться коронавирусом, купаясь в водоеме, невозможно. Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - рассказала врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.Однако пляжный отдых представляет опасность, прежде всего, большим скоплением людей, отсутствием дистанцирования и пренебрежением к использованию средств индивидуальной защиты, отметила она."Вряд ли вы заметите у водоема хоть кого-то, загорающего в маске и тем более перчатках. При этом в битве за свободный клочок суши, где можно расположиться с пляжным покрывалом, отдыхающие начисто забывают о необходимости соблюдения дистанции", - отметила Малиновская.Люди толпятся в зонах пляжной торговли и питания, около раздевалок, создавая благотворные условия для передачи коронавируса, подчеркнули в пресс-службе РКБ."Всплеск заболевания сегодня превышает самые высокие показатели пика второй волны. Коронавирус стремительно молодеет, становится агрессивнее и опаснее за счет многочисленных осложнений. Поэтому очень важно продолжать соблюдать ставшие привычными для нас правила личной безопасности. Ну, а самый лучший способ защитить себя от опасного недуга - это, конечно, вакцинация", - напомнила врач-инфекционист.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Нельзя заразиться коронавирусом при купании в водоемах, заявил эксперт
16:02 23.06.2021 (обновлено: 16:14 23.06.2021)
Инфекционист заявил, что заразиться коронавирусом при купании в водоемах невозможно
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Заразиться коронавирусом
через воду невозможно, но опасность на пляже связана с большим скоплением людей, отсутствием социальной дистанции и средств индивидуальной защиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Видновской районной клинической больницы.
"Заразиться коронавирусом, купаясь в водоеме, невозможно. Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - рассказала врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.
Однако пляжный отдых представляет опасность, прежде всего, большим скоплением людей, отсутствием дистанцирования и пренебрежением к использованию средств индивидуальной защиты, отметила она.
"Вряд ли вы заметите у водоема хоть кого-то, загорающего в маске и тем более перчатках. При этом в битве за свободный клочок суши, где можно расположиться с пляжным покрывалом, отдыхающие начисто забывают о необходимости соблюдения дистанции", - отметила Малиновская.
Люди толпятся в зонах пляжной торговли и питания, около раздевалок, создавая благотворные условия для передачи коронавируса, подчеркнули в пресс-службе РКБ.
"Всплеск заболевания сегодня превышает самые высокие показатели пика второй волны. Коронавирус стремительно молодеет, становится агрессивнее и опаснее за счет многочисленных осложнений. Поэтому очень важно продолжать соблюдать ставшие привычными для нас правила личной безопасности. Ну, а самый лучший способ защитить себя от опасного недуга - это, конечно, вакцинация", - напомнила врач-инфекционист.