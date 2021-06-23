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Мурашко назвал число заболевших COVID-19 в России
Мурашко назвал число заболевших COVID-19 в России - РИА Новости, 23.06.2021
Мурашко назвал число заболевших COVID-19 в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России госпитализированы 130 тысяч пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:55
2021-06-23T15:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России госпитализированы 130 тысяч пациентов с коронавирусом."На данный момент госпитализировано 130 тысяч пациентов, мы практически сегодня на опережение каждый день разворачиваем (новые койки - ред.)", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами кабмина в среду.По его словам, на сегодняшний день под наблюдением медицинских работников находится 519 тысяч 223 человека с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. На дому на лечении находится почти 390 тысяч пациентов."Число пациентов, получающих амбулаторное лечение в амбулаторных условиях, увеличилось на 100 тысяч человек, и на дому сегодня находятся на лечении почти 390 тысяч пациентов", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В реанимации находятся 3800 человек с коронавирусом в РФ, на тысячу увеличилось число пациентов, находящихся на ИВЛ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Реанимационная защита. Мы наблюдаем сегодня, лечим в палатах реанимации 3800 пациентов, их количество в реанимационных отделениях на ИВЛ увеличилось на тысячу человек, общее количество мест с ИВЛ у нас в разы превышает сегодня имеющийся контингент наблюдаемых пациентов, это 23 тысячи мест", - сказал Мурашко в ходе совещания с членами правительства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко назвал число заболевших COVID-19 в России
15:55 23.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске
Машина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Министр здравоохранения сообщил, что в России госпитализированы 130 тысяч пациентов с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России госпитализированы 130 тысяч пациентов с коронавирусом.
"На данный момент госпитализировано 130 тысяч пациентов, мы практически сегодня на опережение каждый день разворачиваем (новые койки - ред.)", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами кабмина в среду.
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По его словам, на сегодняшний день под наблюдением медицинских работников находится 519 тысяч 223 человека с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. На дому на лечении находится почти 390 тысяч пациентов.
"Число пациентов, получающих амбулаторное лечение в амбулаторных условиях, увеличилось на 100 тысяч человек, и на дому сегодня находятся на лечении почти 390 тысяч пациентов", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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В реанимации находятся 3800 человек с коронавирусом в РФ, на тысячу увеличилось число пациентов, находящихся на ИВЛ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Реанимационная защита. Мы наблюдаем сегодня, лечим в палатах реанимации 3800 пациентов, их количество в реанимационных отделениях на ИВЛ увеличилось на тысячу человек, общее количество мест с ИВЛ у нас в разы превышает сегодня имеющийся контингент наблюдаемых пациентов, это 23 тысячи мест", - сказал Мурашко в ходе совещания с членами правительства.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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