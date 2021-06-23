https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738259911.html

Мурашко рассказал о программе диспансеризации для переболевших COVID-19

Мурашко рассказал о программе диспансеризации для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Мурашко рассказал о программе диспансеризации для переболевших COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработана программа по углубленной диспансеризации тех, кто переболел коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:43

2021-06-23T15:43

2021-06-23T16:16

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михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработана программа по углубленной диспансеризации тех, кто переболел коронавирусом."По вашему поручению с учетом эпидемической ситуации мы подготовили и разработали программу по углубленной диспансеризации граждан, перенесших COVID-19", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, на совещании с регионами отрабатывались стандартные операционные процедуры по проведению такой диспансеризации. Специалисты Минздрава разработали все необходимые протоколы, они доведены до субъектов.Диспансеризация включает перечень обследований с учетом осложнений, возникающих после коронавирусной инфекции: это обследования сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, исследования свертывающей системы крови.

https://ria.ru/20210623/moskva-1738255676.html

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