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Ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной, заявил Собянин

Ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной, заявил Собянин - РИА Новости, 23.06.2021

Ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:29

2021-06-23T15:29

2021-06-23T15:46

владимир путин

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москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится."Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", - сказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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