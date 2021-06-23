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Ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной, заявил Собянин
Ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной, заявил Собянин - РИА Новости, 23.06.2021
Ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:29
2021-06-23T15:46
владимир путин
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сергей собянин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится."Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", - сказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, москва
Ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной, заявил Собянин
15:29 23.06.2021 (обновлено: 15:46 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет сложной

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится.
"Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", - сказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинМосква
 
 
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