https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738251082.html

После первой вакцинации у многих появляются антитела, заявила Голикова

После первой вакцинации у многих появляются антитела, заявила Голикова - РИА Новости, 23.06.2021

После первой вакцинации у многих появляются антитела, заявила Голикова

Даже после ведения первого компонента вакцины от коронавируса у значительного количества россиян вырабатываются антитела, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:09

2021-06-23T15:09

2021-06-23T16:09

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татьяна голикова

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Даже после ведения первого компонента вакцины от коронавируса у значительного количества россиян вырабатываются антитела, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы сейчас уже в сегодняшней эпидемиологической ситуации рекомендуем нашим гражданам привиться хотя бы первым компонентом. сложно, но тем не менее мы на этом настаиваем, потому что даже после первого компонента, понятно, что особенности у всех индивидуальные, у каждого организма индивидуальные с точки зрения выработки антител, но мы видим, что у значительного количества наших граждан, мы имеем уже широкий опыт применения наших вакцин, антитела вырабатываются и после первой аппликации", - сказала Голикова на совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку. хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью", - добавила она.

https://ria.ru/20210623/shtamm-1738233990.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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