https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738251082.html
После первой вакцинации у многих появляются антитела, заявила Голикова
После первой вакцинации у многих появляются антитела, заявила Голикова - РИА Новости, 23.06.2021
После первой вакцинации у многих появляются антитела, заявила Голикова
Даже после ведения первого компонента вакцины от коронавируса у значительного количества россиян вырабатываются антитела, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:09
2021-06-23T15:09
2021-06-23T16:09
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Даже после ведения первого компонента вакцины от коронавируса у значительного количества россиян вырабатываются антитела, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы сейчас уже в сегодняшней эпидемиологической ситуации рекомендуем нашим гражданам привиться хотя бы первым компонентом. сложно, но тем не менее мы на этом настаиваем, потому что даже после первого компонента, понятно, что особенности у всех индивидуальные, у каждого организма индивидуальные с точки зрения выработки антител, но мы видим, что у значительного количества наших граждан, мы имеем уже широкий опыт применения наших вакцин, антитела вырабатываются и после первой аппликации", - сказала Голикова на совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства."Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку. хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью", - добавила она.
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После первой вакцинации у многих появляются антитела, заявила Голикова
15:09 23.06.2021 (обновлено: 16:09 23.06.2021)
Голикова заявила, что после первой вакцинации у многих россиян вырабатываются антитела