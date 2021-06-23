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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог - РИА Новости, 23.06.2021
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
Четвертая волна пандемии коронавируса, если она дойдет до Греции, затронет только непривитых, считает председатель Национального комитета по вакцинации Мария... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:26
2021-06-23T12:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
греция
в мире
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АФИНЫ, 23 июн – РИА Новости. Четвертая волна пандемии коронавируса, если она дойдет до Греции, затронет только непривитых, считает председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду."Появление мутации "Дельта" (индийский штамм – ред.), преобладающей сегодня в Соединенном Королевстве, с повышенной передаваемостью, определенно вызывает озабоченность по поводу его передачи в соседние страны и создания четвертой волны эпидемии. Однако следует подчеркнуть, что интенсивность этой волны, если она будет в нашей стране, будет более умеренной с точки зрения госпитализаций и смертей и затронет только непривитых", – сказала Теодориду на брифинге в минздраве.Она сказала, что пока индийский штамм не беспокоит власти страны, но они сохраняют бдительность. "С открытыми границами и туризмом ожидается, что эта мутация посетит и нашу страну", - сказала она."Однако есть данные о том, что вакцинированные больше не являются пациентами, госпитализированными в отделения интенсивной терапии, или интубированными пациентами", - сказала председатель комитета.Она отметила, что третья волна в Греции идет на спад. "Мы приветствуем лето с двойной радостью, поскольку считаем его своим союзником в борьбе с пандемией. Снижение третьей волны с сокращением распространения вируса, которое мы наблюдаем сейчас, в основном связано с увеличением охвата населения вакцинацией в сочетании со всеми известными нам мерами личной защиты: масками, самодиагностикой, соблюдением дистанции, избеганием скопления людей", - сказала Теодориду.Она сказала, что вакцинация двумя дозами является самым важным щитом защиты. "Как было обнаружено в Великобритании в исследованиях более 12 тысяч человек, вакцинированных двумя дозами, защита от индийского штамма с помощью вакцины Pfizer была при второй дозе 86%, а вакцины AstraZeneca - примерно 66%. Поэтому крайне важно ввести вторую дозу вакцины", - сказала глава комитета.В Греции с прошлой недели началась вакцинация молодых людей.Теодориду сказала, что ожидается также увеличение количества вакцинаций среди медицинских работников. "Несколько дней назад Национальный комитет по биоэтике и техноэтике опубликовал заключение об обязательной вакцинации медицинских работников и сотрудников отделений по уходу за престарелыми в соответствии с принципом Гиппократа: приносить пользу, не причиняя вреда другим", - сказала председатель комитета.Она напомнила, что рекомендации предлагают сделать вакцинацию медработников обязательной лишь в крайнем случае. "Мы хотим надеяться, что информирование и убеждение помогут избежать необходимости принуждения", - сказала Теодориду.Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Марио Фемистоклеус сообщил, что в национальной системе здравоохранения вакцинированы 86% врачей, в то время как в частном секторе - 91%.Он сообщил, что за время вакцинации сделано более 7,5 миллиона прививок. "4,550 миллиона сограждан вакцинированы хотя бы одной дозой, что соответствует 43% населения, и более 3 миллионов сограждан полностью прошли вакцинацию, это 31%", - сказал он."Исходя из ожидаемых поставок вакцины от компаний и возможностей системы, если реакция граждан продолжится, цель в 70% вакцинированных возможна в течение лета", - сказал он.Минздрав объявил также, что теперь брифинги будут проходить два раза в неделю, а не три, как раньше.
https://ria.ru/20210619/gretsiya-1737666499.html
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коронавирус covid-19, великобритания, греция, в мире
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
12:26 23.06.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкРабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Греческий эпидемиолог заявил, что четвертая волна коронавируса затронет только непривитых

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АФИНЫ, 23 июн – РИА Новости. Четвертая волна пандемии коронавируса, если она дойдет до Греции, затронет только непривитых, считает председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.
"Появление мутации "Дельта" (индийский штамм – ред.), преобладающей сегодня в Соединенном Королевстве, с повышенной передаваемостью, определенно вызывает озабоченность по поводу его передачи в соседние страны и создания четвертой волны эпидемии. Однако следует подчеркнуть, что интенсивность этой волны, если она будет в нашей стране, будет более умеренной с точки зрения госпитализаций и смертей и затронет только непривитых", – сказала Теодориду на брифинге в минздраве.
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Она сказала, что пока индийский штамм не беспокоит власти страны, но они сохраняют бдительность. "С открытыми границами и туризмом ожидается, что эта мутация посетит и нашу страну", - сказала она.
"Однако есть данные о том, что вакцинированные больше не являются пациентами, госпитализированными в отделения интенсивной терапии, или интубированными пациентами", - сказала председатель комитета.
Она отметила, что третья волна в Греции идет на спад. "Мы приветствуем лето с двойной радостью, поскольку считаем его своим союзником в борьбе с пандемией. Снижение третьей волны с сокращением распространения вируса, которое мы наблюдаем сейчас, в основном связано с увеличением охвата населения вакцинацией в сочетании со всеми известными нам мерами личной защиты: масками, самодиагностикой, соблюдением дистанции, избеганием скопления людей", - сказала Теодориду.
Она сказала, что вакцинация двумя дозами является самым важным щитом защиты. "Как было обнаружено в Великобритании в исследованиях более 12 тысяч человек, вакцинированных двумя дозами, защита от индийского штамма с помощью вакцины Pfizer была при второй дозе 86%, а вакцины AstraZeneca - примерно 66%. Поэтому крайне важно ввести вторую дозу вакцины", - сказала глава комитета.
"Нельзя пропускать или откладывать вторую дозу. Никого нельзя оставлять не вакцинированным. Программа вакцинации не делает перерывов. Необходимо продолжить возводить стену защиты, и эстафету уже приняла с энтузиазмом молодежь от 18 до 28 лет", - сказала Теодориду.
В Греции с прошлой недели началась вакцинация молодых людей.
Теодориду сказала, что ожидается также увеличение количества вакцинаций среди медицинских работников. "Несколько дней назад Национальный комитет по биоэтике и техноэтике опубликовал заключение об обязательной вакцинации медицинских работников и сотрудников отделений по уходу за престарелыми в соответствии с принципом Гиппократа: приносить пользу, не причиняя вреда другим", - сказала председатель комитета.
Она напомнила, что рекомендации предлагают сделать вакцинацию медработников обязательной лишь в крайнем случае. "Мы хотим надеяться, что информирование и убеждение помогут избежать необходимости принуждения", - сказала Теодориду.
Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Марио Фемистоклеус сообщил, что в национальной системе здравоохранения вакцинированы 86% врачей, в то время как в частном секторе - 91%.
"Медсестринский персонал в государственном секторе вакцинирован на 69%, а средний медперсонал в частном секторе – на 73%. Остальной персонал в больницах нацсистемы здравоохранения вакцинирован на 66%, а в частном секторе – на 70%", - сказал Фемистоклеус.
Он сообщил, что за время вакцинации сделано более 7,5 миллиона прививок. "4,550 миллиона сограждан вакцинированы хотя бы одной дозой, что соответствует 43% населения, и более 3 миллионов сограждан полностью прошли вакцинацию, это 31%", - сказал он.
"Исходя из ожидаемых поставок вакцины от компаний и возможностей системы, если реакция граждан продолжится, цель в 70% вакцинированных возможна в течение лета", - сказал он.
Минздрав объявил также, что теперь брифинги будут проходить два раза в неделю, а не три, как раньше.
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