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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:19
2021-06-23T11:19
2021-06-23T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,06%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия - 0,09%, 3. Республика Адыгея - 0,1%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Северной Осетии - 0,06%