В России выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом
11:17 23.06.2021 (обновлено: 12:20 23.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
В России за сутки выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 594 новых случая COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Зафиксированы 548 летальных исходов (вчера было 546), из больниц выписали 12 660 пациентов.
Накануне заболели 16 715 человек. Темп прироста вырос на 0,02% — до 0,33%.
Больше всего новых заражений выявили в Москве — 6534. Днем ранее в столице фиксировали 6555, а на прошлой неделе показатель достиг максимума за время пандемии — 9120. Власти отреагировали на рост ужесточением антиковидных мер, в частности, в общепит будут пускать только по QR-коду, который присваивают вакцинированным или переболевшим, а также по ПЦР-тесту.
В Московской области 2323 заболевших, это рекорд за время пандемии. Власти также рассматривают новые ограничения. В Санкт-Петербурге — 1092 (1065).
Меньше всего новых случаев на Чукотке — два. В Ненецком автономном округе их четыре. В Еврейской автономной области — восемь.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость растет в подавляющем большинстве российских регионов.
С начала пандемии заразились 5 368 513 человек, 4 902 110 пациентов выздоровели, 1130 895 больных умерли.
По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли свыше 178,5 миллиона человек, умерли более 3,87 миллиона.