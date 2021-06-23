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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738200162.html
В России выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.06.2021
В России выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 17 594 новых случая COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:17
2021-06-23T12:20
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 594 новых случая COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Зафиксированы 548 летальных исходов (вчера было 546), из больниц выписали 12 660 пациентов.Накануне заболели 16 715 человек. Темп прироста вырос на 0,02% — до 0,33%.Больше всего новых заражений выявили в Москве — 6534. Днем ранее в столице фиксировали 6555, а на прошлой неделе показатель достиг максимума за время пандемии — 9120. Власти отреагировали на рост ужесточением антиковидных мер, в частности, в общепит будут пускать только по QR-коду, который присваивают вакцинированным или переболевшим, а также по ПЦР-тесту. В Московской области 2323 заболевших, это рекорд за время пандемии. Власти также рассматривают новые ограничения. В Санкт-Петербурге — 1092 (1065).Меньше всего новых случаев на Чукотке — два. В Ненецком автономном округе их четыре. В Еврейской автономной области — восемь.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость растет в подавляющем большинстве российских регионов.С начала пандемии заразились 5 368 513 человек, 4 902 110 пациентов выздоровели, 1130 895 больных умерли.По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли свыше 178,5 миллиона человек, умерли более 3,87 миллиона.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом
11:17 23.06.2021 (обновлено: 12:20 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 594 новых случая COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Зафиксированы 548 летальных исходов (вчера было 546), из больниц выписали 12 660 пациентов.
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11:30Распространение коронавируса
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Накануне заболели 16 715 человек. Темп прироста вырос на 0,02% — до 0,33%.
Больше всего новых заражений выявили в Москве — 6534. Днем ранее в столице фиксировали 6555, а на прошлой неделе показатель достиг максимума за время пандемии — 9120. Власти отреагировали на рост ужесточением антиковидных мер, в частности, в общепит будут пускать только по QR-коду, который присваивают вакцинированным или переболевшим, а также по ПЦР-тесту.
В Московской области 2323 заболевших, это рекорд за время пандемии. Власти также рассматривают новые ограничения. В Санкт-Петербурге — 1092 (1065).
Меньше всего новых случаев на Чукотке — два. В Ненецком автономном округе их четыре. В Еврейской автономной области — восемь.
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11:28Распространение коронавируса
Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость растет в подавляющем большинстве российских регионов.
С начала пандемии заразились 5 368 513 человек, 4 902 110 пациентов выздоровели, 1130 895 больных умерли.
По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли свыше 178,5 миллиона человек, умерли более 3,87 миллиона.
 
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