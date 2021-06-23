https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738173258.html

В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможности введения новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T07:24

2021-06-23T07:24

2021-06-23T07:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728311606_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3005663974433312136c13390448d57a.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможности введения новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом.Губернатор добавил, что от коронавируса уже привились более 1,2 миллиона жителей региона. "Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв, сегодня мы хорошо идем по вакцинации, но все равно наращиваем мощности. Цель - выйти на 35-40 тысяч вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь, каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь", - добавил Воробьев.За последние сутки в Подмосковье выявили 1871 новый случай заражения коронавирусом, за все время в регионе COVID-19 заболели 294 тысяч человек.Во вторник о новых ограничениях объявил мэр Москвы Сергей Собянин: с 28 июня заведения общественного питания в столице будут принимать только посетителей, имеющих защиту от коронавируса: привившихся; переболевших COVID-19 в последние полгода, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение трех дней в одной из московских лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество