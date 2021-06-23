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В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможности введения новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T07:24
2021-06-23T07:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможности введения новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом.Губернатор добавил, что от коронавируса уже привились более 1,2 миллиона жителей региона. "Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв, сегодня мы хорошо идем по вакцинации, но все равно наращиваем мощности. Цель - выйти на 35-40 тысяч вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь, каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь", - добавил Воробьев.За последние сутки в Подмосковье выявили 1871 новый случай заражения коронавирусом, за все время в регионе COVID-19 заболели 294 тысяч человек.Во вторник о новых ограничениях объявил мэр Москвы Сергей Собянин: с 28 июня заведения общественного питания в столице будут принимать только посетителей, имеющих защиту от коронавируса: привившихся; переболевших COVID-19 в последние полгода, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение трех дней в одной из московских лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:24 23.06.2021 (обновлено: 07:35 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ПаршинДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин

Губернатор Подмосковья заявил, что могут быть введены новые ограничения из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможности введения новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом.
"Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Все, что касается публичных мест - в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна", - приводятся слова Воробьева на сайте правительства Подмосковья.
Губернатор добавил, что от коронавируса уже привились более 1,2 миллиона жителей региона. "Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв, сегодня мы хорошо идем по вакцинации, но все равно наращиваем мощности. Цель - выйти на 35-40 тысяч вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь, каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь", - добавил Воробьев.
За последние сутки в Подмосковье выявили 1871 новый случай заражения коронавирусом, за все время в регионе COVID-19 заболели 294 тысяч человек.
Во вторник о новых ограничениях объявил мэр Москвы Сергей Собянин: с 28 июня заведения общественного питания в столице будут принимать только посетителей, имеющих защиту от коронавируса: привившихся; переболевших COVID-19 в последние полгода, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение трех дней в одной из московских лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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