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Нарцисс и одиночество: лучшие фотопортреты года
Нарцисс и одиночество: лучшие фотопортреты года - РИА Новости, 23.06.2021
Нарцисс и одиночество: лучшие фотопортреты года
Жюри конкурса портретной фотографии International Portrait Photographer of the Year 2021 назвало имена победителей. Участвовать могли профессионалы и любители,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:51
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фотография
фото
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Жюри конкурса портретной фотографии International Portrait Photographer of the Year 2021 назвало имена победителей. Участвовать могли профессионалы и любители, главное, чтобы их снимки были сделаны после первого января 2019 года. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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фотография, фото, фото

Нарцисс и одиночество: лучшие фотопортреты года

16:51 23.06.2021 (обновлено: 17:07 23.06.2021)
 
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Жюри конкурса портретной фотографии International Portrait Photographer of the Year 2021 назвало имена победителей. Участвовать могли профессионалы и любители, главное, чтобы их снимки были сделаны после первого января 2019 года. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 2021

Победительницей конкурса стала Форо Явари (Forough Yavari) из Австралии. Ее кадр "Одиночество" жюри назвало лучшим фотопортретом года.

Работа фотографа из Австралии Forough Yavari Solitude, победившая в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
1 из 20

Победительницей конкурса стала Форо Явари (Forough Yavari) из Австралии. Ее кадр "Одиночество" жюри назвало лучшим фотопортретом года.

© Фото : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Josef Bürgi / The International Portrait Photographer of the Year 2021

Пастух из африканского племени мундари принес швейцарскому фотографу Йозефу Бурджи (Josef Burgi) первое место в категории "Экологический портрет".

Работа фотографа из Швейцарии Josef Burgi The Mundari Cattle Herder, занявшая первое место в категории Экологический портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
2 из 20

Пастух из африканского племени мундари принес швейцарскому фотографу Йозефу Бурджи (Josef Burgi) первое место в категории "Экологический портрет".

© Фото : Josef Bürgi / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Todd Kennedy / The International Portrait Photographer of the Year 2021

Фотограф из Австралии Тодд Кеннеди (Todd Kennedy) вышел в финал в категории "История портрета".

Работа фотографа из Австралии Todd Kennedy The scorched earth river, прошедшая в финал в категории Портретная история в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
3 из 20

Фотограф из Австралии Тодд Кеннеди (Todd Kennedy) вышел в финал в категории "История портрета".

© Фото : Todd Kennedy / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Nancy Flammea / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Нарциссу" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) из Австралии досталось третье место в категории "История портрета".

Работа фотографа из Австралии Nancy Flammea, занявшая третье место в категории Портретная история в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
4 из 20

"Нарциссу" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) из Австралии досталось третье место в категории "История портрета".

© Фото : Nancy Flammea / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Zay Yar Lin / The International Portrait Photographer of the Year 2021

Работу Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) из Мьянмы "Племенная идентичность" признали лучшей в категории "Изучение характера".

Работа фотографа из Мьянмы Zay Yar Lin Tribal identity, занявшая первое место в категории Исследование характера в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
5 из 20

Работу Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) из Мьянмы "Племенная идентичность" признали лучшей в категории "Изучение характера".

© Фото : Zay Yar Lin / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Karen Waller / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Эрн, кот и веранда" австралийки Карен Уоллер (Karen Waller) удостоены второго места в категории "Экологический портрет".

Работа фотографа из Австралии Karen Waller Ern, Cat and Verandah, занявшая второе место в категории Экологический портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
6 из 20

"Эрн, кот и веранда" австралийки Карен Уоллер (Karen Waller) удостоены второго места в категории "Экологический портрет".

© Фото : Karen Waller / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Charlotte Bories / The International Portrait Photographer of the Year 2021

Работа фотографа из Франции Шарлотт Бори (Charlotte Bories) дошла до финала в категории "Экологический портрет".

Работа фотографа из Франции Charlotte Bories Shibari pond, прошедшая в финал в категории Экологический портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
7 из 20

Работа фотографа из Франции Шарлотт Бори (Charlotte Bories) дошла до финала в категории "Экологический портрет".

© Фото : Charlotte Bories / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Paul-Vlad Epure / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Один из 50 000" Поля-Влада Эпуре (Paul-Vlad Epure) из ОАЭ — финалист в категории "История портрета".

Работа фотографа из ОАЭ Paul-Vlad Epure One in 50000, прошедшая в финал в категории Портретная история в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
8 из 20

"Один из 50 000" Поля-Влада Эпуре (Paul-Vlad Epure) из ОАЭ — финалист в категории "История портрета".

© Фото : Paul-Vlad Epure / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : John Powers / The International Portrait Photographer of the Year 2021

Американский фотограф Джон Пауэрс (John Powers) дошел до финала в категории "История портрета" благодаря "Безмятежности".

Работа фотографа из США John Powers Serenity, прошедшая в финал в категории Портретная история в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
9 из 20

Американский фотограф Джон Пауэрс (John Powers) дошел до финала в категории "История портрета" благодаря "Безмятежности".

© Фото : John Powers / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Одиночество горя" Форо Явари (Forough Yavari) отметили вторым местом в категории "История портрета".

Работа фотографа из Австралии Forough Yavari The Loneliness of Grief, занявшая второе место в категории Портретная история в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
10 из 20

"Одиночество горя" Форо Явари (Forough Yavari) отметили вторым местом в категории "История портрета".

© Фото : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Azim Khan Ronnie / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Человеку из золотых волокон" бангладешского фотографа Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) отдали третье место в категории "Экологический портрет".

Работа фотографа из Бангадеш Azim Khan Ronnie The man of golden fibers, занявшая третье место в категории Экологический портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
11 из 20

"Человеку из золотых волокон" бангладешского фотографа Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) отдали третье место в категории "Экологический портрет".

© Фото : Azim Khan Ronnie / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Cesare Di Liborio / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Чудо-женщина #06" итальянского фотографа Чезаре Ди Либорио (Cesare Di Liborio) вышла в финал в категории "Изучение характера".

Работа фотографа из Италии Cesare Di Liborio WonderWomen #06, прошедшая в финал в категории Исследование характера в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
12 из 20

"Чудо-женщина #06" итальянского фотографа Чезаре Ди Либорио (Cesare Di Liborio) вышла в финал в категории "Изучение характера".

© Фото : Cesare Di Liborio / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Jatenipat Ketpradit / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Люди реки" Джатенипата Кетпрадита (Jatenipat Ketpradit) из Таиланда остановились на втором месте в категории "Семейный портрет".

Работа фотографа из Таиланда Jatenipat Ketpradit People of The River, занявшая второе место в категории Семейный портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
13 из 20

"Люди реки" Джатенипата Кетпрадита (Jatenipat Ketpradit) из Таиланда остановились на втором месте в категории "Семейный портрет".

© Фото : Jatenipat Ketpradit / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Nancy Flammea / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Тихая связь" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) замкнула тройку лидеров в категории "Семейный портрет".

Работа фотографа из Австралии Nancy Flammea A quiet connection, занявшая третье место в категории Семейный портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
14 из 20

"Тихая связь" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) замкнула тройку лидеров в категории "Семейный портрет".

© Фото : Nancy Flammea / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Debdatta Chakraborty / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Кебабиану" Дедбатты Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии отобрали в финал в категории "Экологический портрет".

Работа фотографа из Индии Debdatta Chakraborty Kebabiyana, прошедшая в финал в категории Экологический портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
15 из 20

"Кебабиану" Дедбатты Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии отобрали в финал в категории "Экологический портрет".

© Фото : Debdatta Chakraborty / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"У меня есть мечта". Еще одна работа Форо Явари (Forough Yavari) вошла в число лучших на конкурсе и заняла второе место в категории "Изучение характера".

Работа фотографа из Австралии Forough Yavari I Have A Dream, занявшая второе место в категории Исследование характера в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
16 из 20

"У меня есть мечта". Еще одна работа Форо Явари (Forough Yavari) вошла в число лучших на конкурсе и заняла второе место в категории "Изучение характера".

© Фото : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Zay Yar Lin / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Девушка из племени сури" Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) поднялась на первое место в категории "Семейный портрет".

Работа фотографа из Мьянмы Zay Yar Lin Maiden of the Suri tribe, занявшая первое место в категории Семейный портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
17 из 20

"Девушка из племени сури" Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) поднялась на первое место в категории "Семейный портрет".

© Фото : Zay Yar Lin / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Brian Cassey / The International Portrait Photographer of the Year 2021

Фотограф из Австралии Брайан Кэсси (Brian Cassey) завоевал третье место в категории Изучение характера" со снимком "Бон Мари — задавая вопрос".

Работа фотографа из Австралии Brian Cassey Bonn Mariee - Asking the Question, занявшая третье место в категории Исследование характера в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
18 из 20

Фотограф из Австралии Брайан Кэсси (Brian Cassey) завоевал третье место в категории Изучение характера" со снимком "Бон Мари — задавая вопрос".

© Фото : Brian Cassey / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Adrian Donoghue / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Фонтан молодости" австралийского фотографа Адриана Донохью (Adrian Donoghue) дошел до финала в категории "История портрета".

Работа фотографа из Австралии Adrian Donoghue The fountain of youth, прошедшая в финал в категории Портретная история в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
19 из 20

"Фонтан молодости" австралийского фотографа Адриана Донохью (Adrian Donoghue) дошел до финала в категории "История портрета".

© Фото : Adrian Donoghue / The International Portrait Photographer of the Year 2021
© Фото : Arvid Fimreite / The International Portrait Photographer of the Year 2021

"Испуганный". Арвид Фимрейт (Arvid Fimreite) из Норвегии стал финалистом в категории "Экологический портрет".

Работа фотографа из Норвегии Arvid Fimreite Terrified, прошедшая в финал в категории Экологический портрет в конкурсе The International Portrait Photographer of the Year 2021
20 из 20

"Испуганный". Арвид Фимрейт (Arvid Fimreite) из Норвегии стал финалистом в категории "Экологический портрет".

© Фото : Arvid Fimreite / The International Portrait Photographer of the Year 2021
 
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