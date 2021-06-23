Нарцисс и одиночество: лучшие фотопортреты года
Победительницей конкурса стала Форо Явари (Forough Yavari) из Австралии. Ее кадр "Одиночество" жюри назвало лучшим фотопортретом года.
Победительницей конкурса стала Форо Явари (Forough Yavari) из Австралии. Ее кадр "Одиночество" жюри назвало лучшим фотопортретом года.
Пастух из африканского племени мундари принес швейцарскому фотографу Йозефу Бурджи (Josef Burgi) первое место в категории "Экологический портрет".
Пастух из африканского племени мундари принес швейцарскому фотографу Йозефу Бурджи (Josef Burgi) первое место в категории "Экологический портрет".
Фотограф из Австралии Тодд Кеннеди (Todd Kennedy) вышел в финал в категории "История портрета".
Фотограф из Австралии Тодд Кеннеди (Todd Kennedy) вышел в финал в категории "История портрета".
"Нарциссу" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) из Австралии досталось третье место в категории "История портрета".
"Нарциссу" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) из Австралии досталось третье место в категории "История портрета".
Работу Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) из Мьянмы "Племенная идентичность" признали лучшей в категории "Изучение характера".
Работу Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) из Мьянмы "Племенная идентичность" признали лучшей в категории "Изучение характера".
"Эрн, кот и веранда" австралийки Карен Уоллер (Karen Waller) удостоены второго места в категории "Экологический портрет".
"Эрн, кот и веранда" австралийки Карен Уоллер (Karen Waller) удостоены второго места в категории "Экологический портрет".
Работа фотографа из Франции Шарлотт Бори (Charlotte Bories) дошла до финала в категории "Экологический портрет".
Работа фотографа из Франции Шарлотт Бори (Charlotte Bories) дошла до финала в категории "Экологический портрет".
"Один из 50 000" Поля-Влада Эпуре (Paul-Vlad Epure) из ОАЭ — финалист в категории "История портрета".
"Один из 50 000" Поля-Влада Эпуре (Paul-Vlad Epure) из ОАЭ — финалист в категории "История портрета".
Американский фотограф Джон Пауэрс (John Powers) дошел до финала в категории "История портрета" благодаря "Безмятежности".
Американский фотограф Джон Пауэрс (John Powers) дошел до финала в категории "История портрета" благодаря "Безмятежности".
"Одиночество горя" Форо Явари (Forough Yavari) отметили вторым местом в категории "История портрета".
"Одиночество горя" Форо Явари (Forough Yavari) отметили вторым местом в категории "История портрета".
"Человеку из золотых волокон" бангладешского фотографа Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) отдали третье место в категории "Экологический портрет".
"Человеку из золотых волокон" бангладешского фотографа Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) отдали третье место в категории "Экологический портрет".
"Чудо-женщина #06" итальянского фотографа Чезаре Ди Либорио (Cesare Di Liborio) вышла в финал в категории "Изучение характера".
"Чудо-женщина #06" итальянского фотографа Чезаре Ди Либорио (Cesare Di Liborio) вышла в финал в категории "Изучение характера".
"Люди реки" Джатенипата Кетпрадита (Jatenipat Ketpradit) из Таиланда остановились на втором месте в категории "Семейный портрет".
"Люди реки" Джатенипата Кетпрадита (Jatenipat Ketpradit) из Таиланда остановились на втором месте в категории "Семейный портрет".
"Тихая связь" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) замкнула тройку лидеров в категории "Семейный портрет".
"Тихая связь" Нэнси Фламмеа (Nancy Flammea) замкнула тройку лидеров в категории "Семейный портрет".
"Кебабиану" Дедбатты Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии отобрали в финал в категории "Экологический портрет".
"Кебабиану" Дедбатты Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии отобрали в финал в категории "Экологический портрет".
"У меня есть мечта". Еще одна работа Форо Явари (Forough Yavari) вошла в число лучших на конкурсе и заняла второе место в категории "Изучение характера".
"У меня есть мечта". Еще одна работа Форо Явари (Forough Yavari) вошла в число лучших на конкурсе и заняла второе место в категории "Изучение характера".
"Девушка из племени сури" Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) поднялась на первое место в категории "Семейный портрет".
"Девушка из племени сури" Зай Яр Линя (Zay Yar Lin) поднялась на первое место в категории "Семейный портрет".
Фотограф из Австралии Брайан Кэсси (Brian Cassey) завоевал третье место в категории Изучение характера" со снимком "Бон Мари — задавая вопрос".
Фотограф из Австралии Брайан Кэсси (Brian Cassey) завоевал третье место в категории Изучение характера" со снимком "Бон Мари — задавая вопрос".
"Фонтан молодости" австралийского фотографа Адриана Донохью (Adrian Donoghue) дошел до финала в категории "История портрета".
"Фонтан молодости" австралийского фотографа Адриана Донохью (Adrian Donoghue) дошел до финала в категории "История портрета".
"Испуганный". Арвид Фимрейт (Arvid Fimreite) из Норвегии стал финалистом в категории "Экологический портрет".
"Испуганный". Арвид Фимрейт (Arvid Fimreite) из Норвегии стал финалистом в категории "Экологический портрет".