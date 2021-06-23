https://ria.ru/20210623/konditsioner-1738170088.html

Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера

Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера - РИА Новости, 23.06.2021

Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера

Перепады температуры между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером могут стать причиной развития болезней. Два правила безопасности, которые помогут РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T04:09

2021-06-23T04:09

2021-06-23T04:09

татьяна романенко

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728719186_0:49:3068:1775_1920x0_80_0_0_3a95d73ae1cc92f711fe9f9b87dbe018.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перепады температуры между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером могут стать причиной развития болезней. Два правила безопасности, которые помогут не заболеть, назвала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна РоманенкоПрежде всего, нужно стараться избегать резких температурных скачков, пояснила она. По словам врача, если вы зашли в помещение или в салон автомобиля с жаркой улицы, не надо включать кондиционер сразу на 16 градусов – температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов.Второе правило, по ее словам, касается правильной установки кондиционера. Он не должен быть направлен на человека или находиться непосредственно над ним."Мы не должны сидеть под кондиционером. Расстояние от него до работающего за столом человека должно быть полтора-два метра. И кондиционер не должен быть направлен на человека, он должен быть направлен в сторону", – уточнила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.Врач-терапевт также посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционеров, чтобы в них не скапливались пыль и бактерии.

https://ria.ru/20210621/temperatura-1737831626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна романенко, россия, здоровье - общество, общество