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Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера
Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера - РИА Новости, 23.06.2021
Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера
Перепады температуры между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером могут стать причиной развития болезней. Два правила безопасности, которые помогут РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T04:09
2021-06-23T04:09
татьяна романенко
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перепады температуры между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером могут стать причиной развития болезней. Два правила безопасности, которые помогут не заболеть, назвала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна РоманенкоПрежде всего, нужно стараться избегать резких температурных скачков, пояснила она. По словам врача, если вы зашли в помещение или в салон автомобиля с жаркой улицы, не надо включать кондиционер сразу на 16 градусов – температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов.Второе правило, по ее словам, касается правильной установки кондиционера. Он не должен быть направлен на человека или находиться непосредственно над ним."Мы не должны сидеть под кондиционером. Расстояние от него до работающего за столом человека должно быть полтора-два метра. И кондиционер не должен быть направлен на человека, он должен быть направлен в сторону", – уточнила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.Врач-терапевт также посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционеров, чтобы в них не скапливались пыль и бактерии.
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татьяна романенко, россия, здоровье - общество, общество
Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера
04:09 23.06.2021
 
© Depositphotos / IgorVetushkoКондиционер в офисе
Кондиционер в офисе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Depositphotos / IgorVetushko

Врач посоветовала избегать температурных скачков, чтобы не заболеть от кондиционера

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перепады температуры между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером могут стать причиной развития болезней. Два правила безопасности, которые помогут не заболеть, назвала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко
Прежде всего, нужно стараться избегать резких температурных скачков, пояснила она. По словам врача, если вы зашли в помещение или в салон автомобиля с жаркой улицы, не надо включать кондиционер сразу на 16 градусов – температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов.
"Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило", – уточнила Татьяна Романенко.
Второе правило, по ее словам, касается правильной установки кондиционера. Он не должен быть направлен на человека или находиться непосредственно над ним.
"Мы не должны сидеть под кондиционером. Расстояние от него до работающего за столом человека должно быть полтора-два метра. И кондиционер не должен быть направлен на человека, он должен быть направлен в сторону", – уточнила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.
Врач-терапевт также посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционеров, чтобы в них не скапливались пыль и бактерии.
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