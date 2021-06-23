https://ria.ru/20210623/knaysl-1738313994.html
Экс-глава МИД Австрии поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Экс-глава МИД Австрии поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Экс-глава МИД Австрии поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив высокий уровень интервью, которые на разных языках проводили с ней... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:22
2021-06-23T19:22
2021-06-23T19:22
новости агентства
80-летие миа "россия сегодня"
россия
карин кнайсль
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив высокий уровень интервью, которые на разных языках проводили с ней представители агентства.Кнайсль поздравила с круглой датой сотрудников агентства и их предшественников, которые в последние 80 лет освещали события по всему миру."В последние годы я периодически давала вам интервью на английском, немецком и французском, и они всегда проходили на отличном уровне. Я желаю вам всего наилучшего в предстоящие десятилетия", - говорится в поздравлении Кнайсль, написанном от руки на именном бланке.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210623/mia-1738307314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, 80-летие миа "россия сегодня", россия, карин кнайсль, миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, австрия, ссср, общество
Экс-глава МИД Австрии поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием