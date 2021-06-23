https://ria.ru/20210623/kholodilnik-1738278391.html

Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника

Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника - РИА Новости, 23.06.2021

Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника

Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, погибшего от удара током от старого холодильника дома у прабабушки в Азовском районе... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:56

2021-06-23T16:56

2021-06-23T16:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, погибшего от удара током от старого холодильника дома у прабабушки в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Инцидент произошел во вторник в селе Высочино. "Пятилетний мальчик, находясь в частном доме своей прабабушки прикоснулся к бытовому незаземленному прибору – холодильнику старого образца, вследствие чего получил поражение электрическим током", - сказал он.Родственники мальчика сразу вызвали скорую помощь, но ребенок скончался, не приходя в сознание.По данному факту СК организовал проверку. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебные экспертизы.

https://ria.ru/20210526/cheboksary-1734340514.html

россия

ростовская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия