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Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника - РИА Новости, 23.06.2021
Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, погибшего от удара током от старого холодильника дома у прабабушки в Азовском районе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:56
2021-06-23T16:56
2021-06-23T16:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, погибшего от удара током от старого холодильника дома у прабабушки в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Инцидент произошел во вторник в селе Высочино. "Пятилетний мальчик, находясь в частном доме своей прабабушки прикоснулся к бытовому незаземленному прибору – холодильнику старого образца, вследствие чего получил поражение электрическим током", - сказал он.Родственники мальчика сразу вызвали скорую помощь, но ребенок скончался, не приходя в сознание.По данному факту СК организовал проверку. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебные экспертизы.
https://ria.ru/20210526/cheboksary-1734340514.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия
Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
В Ростовской области пятилетний мальчик получил смертельный удар током от старого холодильника