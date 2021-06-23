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Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника - РИА Новости, 23.06.2021
Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, погибшего от удара током от старого холодильника дома у прабабушки в Азовском районе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:56
2021-06-23T16:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, погибшего от удара током от старого холодильника дома у прабабушки в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Инцидент произошел во вторник в селе Высочино. "Пятилетний мальчик, находясь в частном доме своей прабабушки прикоснулся к бытовому незаземленному прибору – холодильнику старого образца, вследствие чего получил поражение электрическим током", - сказал он.Родственники мальчика сразу вызвали скорую помощь, но ребенок скончался, не приходя в сознание.По данному факту СК организовал проверку. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебные экспертизы.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия
Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Ростовской области пятилетний мальчик получил смертельный удар током от старого холодильника

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, погибшего от удара током от старого холодильника дома у прабабушки в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Инцидент произошел во вторник в селе Высочино. "Пятилетний мальчик, находясь в частном доме своей прабабушки прикоснулся к бытовому незаземленному прибору – холодильнику старого образца, вследствие чего получил поражение электрическим током", - сказал он.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 23:29
В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
Родственники мальчика сразу вызвали скорую помощь, но ребенок скончался, не приходя в сознание.
По данному факту СК организовал проверку. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебные экспертизы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
 
 
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