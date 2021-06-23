https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738285945.html

Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров

Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров - РИА Новости, 23.06.2021

Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что вопросы безопасности в республике перестали быть актуальными, главными становятся... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:22

2021-06-23T17:22

2021-06-23T17:22

россия

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

безопасность

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что вопросы безопасности в республике перестали быть актуальными, главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы.Путин проводит встречу с главой Чеченской республики в режиме видеоконференции."Сегодня вопросы безопасности перестали быть актуальными, главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы. По сравнению с 2020 годом у нас имеется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20210623/putin-1738279504.html

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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, безопасность, общество