https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738285945.html
Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров - РИА Новости, 23.06.2021
Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что вопросы безопасности в республике перестали быть актуальными, главными становятся... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:22
2021-06-23T17:22
2021-06-23T17:22
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
безопасность
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что вопросы безопасности в республике перестали быть актуальными, главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы.Путин проводит встречу с главой Чеченской республики в режиме видеоконференции."Сегодня вопросы безопасности перестали быть актуальными, главными становятся вопросы развития экономики и социальной сферы. По сравнению с 2020 годом у нас имеется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20210623/putin-1738279504.html
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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, безопасность, общество
Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
Кадыров заявил Путину, что вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными