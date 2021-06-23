https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738282090.html
Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:10
2021-06-23T17:10
2021-06-23T17:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
владимир путин
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание.Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции."В некоторых пунктах вакцинации наблюдается очереди. Последнюю неделю мы испытываем дефицит вакцин, и хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738229936.html
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Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
Кадыров доложил Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса