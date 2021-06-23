https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738282090.html

Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне

Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне - РИА Новости, 23.06.2021

Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:10

2021-06-23T17:10

2021-06-23T17:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

владимир путин

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание.Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции."В некоторых пунктах вакцинации наблюдается очереди. Последнюю неделю мы испытываем дефицит вакцин, и хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738229936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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