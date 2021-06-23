https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:03
2021-06-23T17:03
2021-06-23T17:17
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен.Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции."Владимир Владимирович, спасибо за доверие, за поддержку. Я думаю, что первая наша встреча была очень напряженная, серьезная. В республике был международный терроризм, и вы поставили задачу искоренить терроризм. Я думаю, что благодаря вам мы с этим справились", - сказал Кадыров.Глава Чечни отметил, что с экономическим направлением есть проблемы."Тоже думаю, что при вашей поддержке мы с этими (экономическими) вопросами тоже справимся. Готов выполнить любой приказ, любое поручение", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20210623/putin-1738279834.html
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738244590.html
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чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, безопасность
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:03 23.06.2021 (обновлено: 17:17 23.06.2021)
Кадыров заявил Путину, что международный терроризм в Чечне искоренен