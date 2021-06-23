https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html

Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен

Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен - РИА Новости, 23.06.2021

Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:03

2021-06-23T17:03

2021-06-23T17:17

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен.Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции."Владимир Владимирович, спасибо за доверие, за поддержку. Я думаю, что первая наша встреча была очень напряженная, серьезная. В республике был международный терроризм, и вы поставили задачу искоренить терроризм. Я думаю, что благодаря вам мы с этим справились", - сказал Кадыров.Глава Чечни отметил, что с экономическим направлением есть проблемы."Тоже думаю, что при вашей поддержке мы с этими (экономическими) вопросами тоже справимся. Готов выполнить любой приказ, любое поручение", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20210623/putin-1738279834.html

https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738244590.html

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чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, безопасность