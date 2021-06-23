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Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:03
2021-06-23T17:17
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен.Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции."Владимир Владимирович, спасибо за доверие, за поддержку. Я думаю, что первая наша встреча была очень напряженная, серьезная. В республике был международный терроризм, и вы поставили задачу искоренить терроризм. Я думаю, что благодаря вам мы с этим справились", - сказал Кадыров.Глава Чечни отметил, что с экономическим направлением есть проблемы."Тоже думаю, что при вашей поддержке мы с этими (экономическими) вопросами тоже справимся. Готов выполнить любой приказ, любое поручение", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20210623/putin-1738279834.html
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чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, безопасность
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:03 23.06.2021 (обновлено: 17:17 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Кадыров заявил Путину, что международный терроризм в Чечне искоренен

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину, что международный терроризм в регионе искоренен.
Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
"Владимир Владимирович, спасибо за доверие, за поддержку. Я думаю, что первая наша встреча была очень напряженная, серьезная. В республике был международный терроризм, и вы поставили задачу искоренить терроризм. Я думаю, что благодаря вам мы с этим справились", - сказал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что с экономическим направлением есть проблемы.
"Тоже думаю, что при вашей поддержке мы с этими (экономическими) вопросами тоже справимся. Готов выполнить любой приказ, любое поручение", - сказал Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Чеченская республика (Чечня)Владимир ПутинРамзан КадыровБезопасность
 
 
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