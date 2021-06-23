https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738244590.html
Кадыров передаст Путину решение съезда народов Чечни о выборах
Кадыров передаст Путину решение съезда народов Чечни о выборах - РИА Новости, 23.06.2021
Кадыров передаст Путину решение съезда народов Чечни о выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в среду у него состоится диалог с главой государства Владимиром Путиным, в ходе которого он озвучит призыв Всемирного... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:43
2021-06-23T14:43
2021-06-23T14:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 23 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в среду у него состоится диалог с главой государства Владимиром Путиным, в ходе которого он озвучит призыв Всемирного съезда народов Чечни выдвинуть его кандидатуру на очередных выборах главы республики.В среду Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы республики."Через час у меня должен состояться разговор с президентом страны. Я ему передам позицию чеченского народа, узнаю его мнение. Если народ мне доверяет, ради этого доверия я готов жить и умереть", - заявил Кадыров, обращаясь к участникам съезда.После завершения форума главы делегаций, представители духовенства и общественных организаций, участвовавшие в работе съезда, прибыли в резиденцию главы Чечни и вручили ему решение Всемирного съезда.Ранее Кадыров заявил, что решение об участии в выборах главы региона примет после изучения общественного мнения. Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016 года.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин обсудит в среду с Кадыровым предстоящие выборы главы республики.
https://ria.ru/20210619/kadyrov-1737709797.html
https://rsport.ria.ru/20210530/kadyrov-1734805397.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, рамзан кадыров, политика
Кадыров передаст Путину решение съезда народов Чечни о выборах
Кадыров передаст Путину решение съезда народов Чечни о своем участии в выборах
ГРОЗНЫЙ, 23 июн – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что в среду у него состоится диалог с главой государства Владимиром Путиным
, в ходе которого он озвучит призыв Всемирного съезда народов Чечни выдвинуть его кандидатуру на очередных выборах главы республики.
В среду Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы республики.
"Через час у меня должен состояться разговор с президентом страны. Я ему передам позицию чеченского народа, узнаю его мнение. Если народ мне доверяет, ради этого доверия я готов жить и умереть", - заявил Кадыров, обращаясь к участникам съезда.
После завершения форума главы делегаций, представители духовенства и общественных организаций, участвовавшие в работе съезда, прибыли в резиденцию главы Чечни и вручили ему решение Всемирного съезда.
Ранее Кадыров заявил, что решение об участии в выборах главы региона примет после изучения общественного мнения. Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не исключил, что Путин обсудит в среду с Кадыровым предстоящие выборы главы республики.