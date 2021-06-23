https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738223964.html

Путин проведет встречу с Кадыровым

Путин проведет встречу с Кадыровым - РИА Новости, 23.06.2021

Путин проведет встречу с Кадыровым

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также проведет международный телефонный... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:03

2021-06-23T13:03

2021-06-23T13:17

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

владимир путин

рамзан кадыров

политика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В течение дня у президента запланированы несколько встреч, в том числе публичным будет его общение в режиме видеоконференции с руководителей Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Другие встречи непубличного характера намечены. И ближе к вечеру международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.Говоря о предполагаемой повестке предстоящего разговора, представитель Кремля отметил, что это будет "обычное общение с регионами"."Вы знаете, что Путин постоянно общается с главами регионов, главы регионов докладывают", - пояснил Песков журналистам.На просьбу уточнить, могут ли затрагиваться вопросы, связанные с тем, что в этом году заканчивается срок полномочий Кадырова во главе региона, он ответил: "Нельзя исключать, что и об этом пойдет речь"."Я не могу вам сказать до того, как состоялась эта встреча", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, настроен ли Путин вновь рекомендовать выдвижение Кадырова.

https://ria.ru/20210619/kadyrov-1737709797.html

https://ria.ru/20210616/kadyrov-1737326501.html

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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, владимир путин, рамзан кадыров, политика