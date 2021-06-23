https://ria.ru/20210623/indulgentsiya-1738272325.html

Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию

Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию - РИА Новости, 23.06.2021

Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию

Римско-католическая церковь предоставит пожилым католикам, в том числе и в России, полную индульгенцию по случаю первого Всемирного дня бабушек, дедушек и... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:37

2021-06-23T16:37

2021-06-23T16:41

религия и мировоззрение

религия

россия

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Римско-католическая церковь предоставит пожилым католикам, в том числе и в России, полную индульгенцию по случаю первого Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, сообщает сайт Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве.Ранее, по информации сайта архиепархии, папа Римский Франциск установил ежегодное празднование Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей в каждое четвертое воскресенье июля. В 2021 году оно выпадает на 25 июля."Апостольская пенитенциария… радостно представляет из небесных сокровищ церкви полную индульгенцию на обычных условиях (исповедь, причастие и молитва в намерениях папы) бабушкам, дедушкам, пожилым людям и всем верным, которые, вдохновляемые искренним духом покаяния и милосердия, примут участие 25 июля 2021 года по случаю первого Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых в торжественном праздновании, которое святейший отец Франциск возглавит в папской Ватиканской Базилике или в различных празднованиях по всему миру", - говорится в документе.Индульгенция, пояснил РИА Новости генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов, вовсе не предполагает прощения грехов и распространяется только на чад Римско-католической церкви. Декреты, которые публикуются Святым престолом, имеют силу только по отношению к католикам. Представителям же других вероисповеданий церковь, по его словам, не может ничего предписывать, требовать или предлагать.Кроме того, декрет Апостольской пенитенциарии гласит, что индульгенция будет предоставлена верующим, которые во Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей физически или виртуально посетят пожилых братьев по вере, находящихся в нужде или трудностях: больных, оставленных, инвалидов."Это положение касается всех верных, не обязательно социальных работников. Это может быть любой человек, который лично или удаленно посетит пожилого человека или пообщается с ним. Имеется в виду, прежде всего, что он совершит это из религиозных побуждений, как дело христианского милосердия", - добавил Горбунов.

https://ria.ru/20200325/1569096309.html

https://ria.ru/20210622/bayden-1738137851.html

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