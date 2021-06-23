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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/immunitet-1738202246.html
Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет
Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет - РИА Новости, 23.06.2021
Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет
Пока в Москве не будет создан коллективный иммунитет, город будет прыгать от локдауна к локдауну, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:28
2021-06-23T11:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
алексей немерюк
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пока в Москве не будет создан коллективный иммунитет, город будет прыгать от локдауна к локдауну, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE"."Пока мы не достигнем определенного коллективного иммунитета, то будем прыгать от локдауна к локдауну", - заявил Немерюк.Он отметил, что власти Москвы давно обсуждали правила для горожан, чтобы обезопасить всех близких, родных и окружающих от коронавируса."К сожалению, на прошлой неделе было несколько антирекордов, на этой неделе у нас каждый день более 9 тысяч выявленных заболевших, больше 2 тысяч госпитализаций тяжелых. Все-таки этот штамм, который идет, он реально очень опасен и люди болеют сложнее, быстрее развивается болезнь. Поэтому иммунитет нужен всем", - подчеркнул он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет
11:28 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") от COVID-19 в торговом центре "Арена Плаза" в Москве
Люди в очереди на вакцинацию российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) от COVID-19 в торговом центре Арена Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Власти заявили, что без коллективного иммунитета Москва будет "прыгать от локдауна к локдауну"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пока в Москве не будет создан коллективный иммунитет, город будет прыгать от локдауна к локдауну, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
"Пока мы не достигнем определенного коллективного иммунитета, то будем прыгать от локдауна к локдауну", - заявил Немерюк.
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
02:45Распространение коронавируса
В Москве с 28 июня введут вход в заведения по QR-коду вакцинации
Он отметил, что власти Москвы давно обсуждали правила для горожан, чтобы обезопасить всех близких, родных и окружающих от коронавируса.
"К сожалению, на прошлой неделе было несколько антирекордов, на этой неделе у нас каждый день более 9 тысяч выявленных заболевших, больше 2 тысяч госпитализаций тяжелых. Все-таки этот штамм, который идет, он реально очень опасен и люди болеют сложнее, быстрее развивается болезнь. Поэтому иммунитет нужен всем", - подчеркнул он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
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18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииАлексей НемерюкЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
 
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