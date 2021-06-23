Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") от COVID-19 в торговом центре "Арена Плаза" в Москве
Власти заявили, что без коллективного иммунитета Москва будет "прыгать от локдауна к локдауну"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пока в Москве не будет создан коллективный иммунитет, город будет прыгать от локдауна к локдауну, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
"Пока мы не достигнем определенного коллективного иммунитета, то будем прыгать от локдауна к локдауну", - заявил Немерюк.
Он отметил, что власти Москвы давно обсуждали правила для горожан, чтобы обезопасить всех близких, родных и окружающих от коронавируса.
"К сожалению, на прошлой неделе было несколько антирекордов, на этой неделе у нас каждый день более 9 тысяч выявленных заболевших, больше 2 тысяч госпитализаций тяжелых. Все-таки этот штамм, который идет, он реально очень опасен и люди болеют сложнее, быстрее развивается болезнь. Поэтому иммунитет нужен всем", - подчеркнул он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.
Опрос
Вы привились от коронавируса?