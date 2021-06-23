https://ria.ru/20210623/immunitet-1738202246.html

Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет

Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет - РИА Новости, 23.06.2021

Власти Москвы напомнили, зачем необходим коллективный иммунитет

Пока в Москве не будет создан коллективный иммунитет, город будет прыгать от локдауна к локдауну, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:28

2021-06-23T11:28

2021-06-23T11:28

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

алексей немерюк

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пока в Москве не будет создан коллективный иммунитет, город будет прыгать от локдауна к локдауну, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE"."Пока мы не достигнем определенного коллективного иммунитета, то будем прыгать от локдауна к локдауну", - заявил Немерюк.Он отметил, что власти Москвы давно обсуждали правила для горожан, чтобы обезопасить всех близких, родных и окружающих от коронавируса."К сожалению, на прошлой неделе было несколько антирекордов, на этой неделе у нас каждый день более 9 тысяч выявленных заболевших, больше 2 тысяч госпитализаций тяжелых. Все-таки этот штамм, который идет, он реально очень опасен и люди болеют сложнее, быстрее развивается болезнь. Поэтому иммунитет нужен всем", - подчеркнул он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

https://ria.ru/20210623/obschepit-1738168561.html

москва

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва