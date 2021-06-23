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Иезуит опроверг причастность ордена к громким политическим событиям
Иезуит опроверг причастность ордена к громким политическим событиям - РИА Новости, 23.06.2021
Иезуит опроверг причастность ордена к громким политическим событиям
Иезуиты не пытаются захватить мир и их мудрость "вовсе не от лукавого", вопреки расхожим предрассудкам, рассказал в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:09
2021-06-23T08:29
общество
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иезуиты не пытаются захватить мир и их мудрость "вовсе не от лукавого", вопреки расхожим предрассудкам, рассказал в интервью РИА Новости директор Института святого Фомы в Москве священник-иезуит Штефан Липке."Протестанты в XVI веке подметили, что иезуиты очень успешны. Уже тогда бытовало мнение, что просто так быть не может - по любому есть место чему-то нечестному. Отсюда пошли различные истории, в которых, конечно, есть правдивая основа", - сказал отец Штефан. При этом он отметил, что не стоит забывать о том, что подобные заявления во многом соответствовали духу того времени - "атмосфера была очень полемическая".Липке также рассказал, что существует расхожий предрассудок об иезуитском подходе к исповеди и к понятию греха. "Человек рассказывает о своем духовном проступке, а исповедник уверяет его в том, что можно и дальше спокойно грешить, потому что никакого греха нет вовсе. Логика якобы была такой: "Обращайся, мы тебе поясним, что можно, а что нет". Особенно актуально это было, если исповедовался богатый человек - иезуиты могли спокойно им манипулировать", - пояснил он. В действительности же, по его словам, орден просто придерживался более мягкой позиции в этом вопросе, чем, скажем, доминиканцы.Директор Института святого Фомы опроверг также и причастность ордена иезуитов к громким политическим событиям. Например, к убийству французского короля Генриха IV в 1610 году. "Убийца французского монарха, Франсуа Равальяк, действительно обучался у иезуитов, это подогревало слухи о том, что орден готовит убийц королей. Однако тут нет ни капли правды. Если иезуиты и вправду такие хитрые, как про них рассказывают, то они не стали бы убивать французского монарха, который из протестантов перешел в католичество и во много помогал ордену", - пояснил отец Штефан.
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общество, москва
Иезуит опроверг причастность ордена к громким политическим событиям
08:09 23.06.2021 (обновлено: 08:29 23.06.2021)
 
© Ольга ХрульОтец Штефан Липке
Отец Штефан Липке
© Ольга Хруль

Священник-иезуит опроверг причастность ордена к убийству короля Генриха IV в 1610 году

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иезуиты не пытаются захватить мир и их мудрость "вовсе не от лукавого", вопреки расхожим предрассудкам, рассказал в интервью РИА Новости директор Института святого Фомы в Москве священник-иезуит Штефан Липке.
"Протестанты в XVI веке подметили, что иезуиты очень успешны. Уже тогда бытовало мнение, что просто так быть не может - по любому есть место чему-то нечестному. Отсюда пошли различные истории, в которых, конечно, есть правдивая основа", - сказал отец Штефан. При этом он отметил, что не стоит забывать о том, что подобные заявления во многом соответствовали духу того времени - "атмосфера была очень полемическая".
Орден Иезуитов
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Иезуиты в России: как создавалась пятая колоннаВ.О. Ключевский, исследуя истоки юношеского воспитания декабристов, пришел к выводу, что они получали не отечественное, а сугубо иностранное образование. Многие – в иезуитском пансионе аббата Николя.
Липке также рассказал, что существует расхожий предрассудок об иезуитском подходе к исповеди и к понятию греха. "Человек рассказывает о своем духовном проступке, а исповедник уверяет его в том, что можно и дальше спокойно грешить, потому что никакого греха нет вовсе. Логика якобы была такой: "Обращайся, мы тебе поясним, что можно, а что нет". Особенно актуально это было, если исповедовался богатый человек - иезуиты могли спокойно им манипулировать", - пояснил он. В действительности же, по его словам, орден просто придерживался более мягкой позиции в этом вопросе, чем, скажем, доминиканцы.
Директор Института святого Фомы опроверг также и причастность ордена иезуитов к громким политическим событиям. Например, к убийству французского короля Генриха IV в 1610 году. "Убийца французского монарха, Франсуа Равальяк, действительно обучался у иезуитов, это подогревало слухи о том, что орден готовит убийц королей. Однако тут нет ни капли правды. Если иезуиты и вправду такие хитрые, как про них рассказывают, то они не стали бы убивать французского монарха, который из протестантов перешел в католичество и во много помогал ордену", - пояснил отец Штефан.
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