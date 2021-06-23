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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210623/gyllenhaal-1738113383.html
Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в триллере о выживании
Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в триллере о выживании - РИА Новости, 23.06.2021
Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в триллере о выживании
Номинанты на премию "Оскар" Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби исполнят главные роли в предстоящем триллере Тома Бидегена "Внезапно" ("Suddenly"), сообщает... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T04:26
2021-06-23T04:26
кино и сериалы
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культура
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Номинанты на премию "Оскар" Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби исполнят главные роли в предстоящем триллере Тома Бидегена "Внезапно" ("Suddenly"), сообщает Deadline. Бидеген, известный по работе над фильмами "Пророк" (2009), "Ржавчина и кость" (2012) и "Дипан" (2015) также напишет англоязычный сценарий. В Deadline отмечают, что будущая картина основана на романе "И вдруг никого не стало" (2015) французской писательницы Изабель Отисье. В нем автор рассказывает о паре, чье путешествие мечты превращается в кошмар, когда герои оказываются на острове в Южной Атлантике и вынуждены бороться за выживание.Это не первое сотрудничество Джилленхола с Кирби. Ранее актеры снимались в приключенческом триллере "Эверест" (2015). Дату выхода нового фильма с их участием пока не объявили.
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кино и сериалы, джейк джилленхол, новости культуры

Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в триллере о выживании

04:26 23.06.2021
 
© Фото : AFP/Getty Images/Kevin Winter, AP Photo/Chris PizzelloДжейк Джилленхол и Ванесса Кирби
Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : AFP/Getty Images/Kevin Winter, AP Photo/Chris Pizzello
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Номинанты на премию "Оскар" Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби исполнят главные роли в предстоящем триллере Тома Бидегена "Внезапно" ("Suddenly"), сообщает Deadline.
Бидеген, известный по работе над фильмами "Пророк" (2009), "Ржавчина и кость" (2012) и "Дипан" (2015) также напишет англоязычный сценарий.
В Deadline отмечают, что будущая картина основана на романе "И вдруг никого не стало" (2015) французской писательницы Изабель Отисье. В нем автор рассказывает о паре, чье путешествие мечты превращается в кошмар, когда герои оказываются на острове в Южной Атлантике и вынуждены бороться за выживание.

"Джейк и Ванесса — пара мечты, которая поднимает фильм в совершенно новое измерение", — прокомментировал Бидеген, добавив, что давно хотел снимать о том, как меняются отношения во враждебной среде.

Это не первое сотрудничество Джилленхола с Кирби. Ранее актеры снимались в приключенческом триллере "Эверест" (2015).
Дату выхода нового фильма с их участием пока не объявили.
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