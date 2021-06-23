https://ria.ru/20210623/gyllenhaal-1738113383.html

Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в триллере о выживании

Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в триллере о выживании - РИА Новости, 23.06.2021

Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби снимутся в триллере о выживании

Номинанты на премию "Оскар" Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби исполнят главные роли в предстоящем триллере Тома Бидегена "Внезапно" ("Suddenly"), сообщает... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T04:26

2021-06-23T04:26

2021-06-23T04:26

кино и сериалы

джейк джилленхол

культура

новости культуры

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Номинанты на премию "Оскар" Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби исполнят главные роли в предстоящем триллере Тома Бидегена "Внезапно" ("Suddenly"), сообщает Deadline. Бидеген, известный по работе над фильмами "Пророк" (2009), "Ржавчина и кость" (2012) и "Дипан" (2015) также напишет англоязычный сценарий. В Deadline отмечают, что будущая картина основана на романе "И вдруг никого не стало" (2015) французской писательницы Изабель Отисье. В нем автор рассказывает о паре, чье путешествие мечты превращается в кошмар, когда герои оказываются на острове в Южной Атлантике и вынуждены бороться за выживание.Это не первое сотрудничество Джилленхола с Кирби. Ранее актеры снимались в приключенческом триллере "Эверест" (2015). Дату выхода нового фильма с их участием пока не объявили.

https://ria.ru/20210622/phoenix-1737899334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, джейк джилленхол, новости культуры