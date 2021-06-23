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В Подмосковье началось голосование за территории без застройки
В Подмосковье началось голосование за территории без застройки - РИА Новости, 23.06.2021
В Подмосковье началось голосование за территории без застройки
У жителей Московской области появилась возможность выбрать зеленые зоны в своих городах. Это можно сделать на портале "Добродел" с 22 июня по 18 июля, сообщил... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:52
2021-06-23T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. У жителей Московской области появилась возможность выбрать зеленые зоны в своих городах. Это можно сделать на портале "Добродел" с 22 июня по 18 июля, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства имущественных отношений. Зампред областного правительства — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин напомнил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории области ведется работа по нанесению зеленых зон на карту. Это нужно для более жесткого контроля за строительством, чтобы вместо скверов и зон, где привыкли отдыхать люди, не появлялись торговые центры. Разин отметил, что первые такие зоны уже внесли в Региональную геоинформационную систему (РГИС). Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что все жители региона смогут предложить свою территорию, свободную от застройки. Она также объяснила, где они смогут оставить свои предложения. "Для этого нужно зайти на портал „Добродел“, выбрать в голосовании свой городской округ, поставить точку на карте, которая соответствует любимой зеленой зоне, и написать пару слов, почему данная зона важна", – уточнила глава ведомства.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье началось голосование за территории без застройки

17:52 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. У жителей Московской области появилась возможность выбрать зеленые зоны в своих городах. Это можно сделать на портале "Добродел" с 22 июня по 18 июля, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства имущественных отношений.
Зампред областного правительства — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин напомнил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории области ведется работа по нанесению зеленых зон на карту.
Это нужно для более жесткого контроля за строительством, чтобы вместо скверов и зон, где привыкли отдыхать люди, не появлялись торговые центры. Разин отметил, что первые такие зоны уже внесли в Региональную геоинформационную систему (РГИС).
"Одновременно с этим процессом нам важно получить мнение жителей городов, непосредственных пользователей данных зеленых территорий, чтобы обеспечить защиту любимых мест от застройки", – добавил Разин.
Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что все жители региона смогут предложить свою территорию, свободную от застройки. Она также объяснила, где они смогут оставить свои предложения.
"Для этого нужно зайти на портал „Добродел“, выбрать в голосовании свой городской округ, поставить точку на карте, которая соответствует любимой зеленой зоне, и написать пару слов, почему данная зона важна", – уточнила глава ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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