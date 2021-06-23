https://ria.ru/20210623/golikova-1738261556.html

Голикова: там, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19

Голикова: там, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова: там, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 27 регионах России, где были сняты ограничения на проведение зрелищных мероприятий и оказание услуг общепита... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:50

2021-06-23T15:50

2021-06-23T15:50

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

вологодская область

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 27 регионах России, где были сняты ограничения на проведение зрелищных мероприятий и оказание услуг общепита ночью, выросла заболеваемость коронавирусом."В целом по стране 21 июня запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время был снят в 27 регионах страны. Собственно, эти 27 регионов страны и первыми продемонстрировали рост заболеваемости. За прошедшую неделю запрет вновь введен в Брянской, Вологодской областях и городе Москве", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210623/golikova-1738260047.html

россия

вологодская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, вологодская область, общество