https://ria.ru/20210623/golikova-1738261556.html
Голикова: там, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19
Голикова: там, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова: там, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 27 регионах России, где были сняты ограничения на проведение зрелищных мероприятий и оказание услуг общепита... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:50
2021-06-23T15:50
2021-06-23T15:50
коронавирус в россии
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россия
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татьяна голикова
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 27 регионах России, где были сняты ограничения на проведение зрелищных мероприятий и оказание услуг общепита ночью, выросла заболеваемость коронавирусом."В целом по стране 21 июня запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время был снят в 27 регионах страны. Собственно, эти 27 регионов страны и первыми продемонстрировали рост заболеваемости. За прошедшую неделю запрет вновь введен в Брянской, Вологодской областях и городе Москве", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20210623/golikova-1738260047.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, вологодская область, общество
Голикова: там, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19
Голикова заявила, что в регионах, где разрешили мероприятия, выросла заболеваемость COVID-19