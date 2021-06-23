https://ria.ru/20210623/golikova-1738260047.html

Голикова призвала россиян соблюдать ограничения и вакцинироваться

Голикова призвала россиян соблюдать ограничения и вакцинироваться - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова призвала россиян соблюдать ограничения и вакцинироваться

Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:43

2021-06-23T15:43

2021-06-23T15:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные меры, а также вакцинироваться."В этой связи хочу обратиться к гражданам, работодателям, чтобы было максимально обеспечено соблюдение ограничительных мер и проведена соответствующая вакцинация, чтобы защитить себя и своих близких", - подчеркнула Голикова.Также вице-премьер попросила граждан пожалеть медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков, на износ."Соблюдение тех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами, и медицинскими специалистами, а также ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сложилась", - уверена Голикова.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738211269.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова