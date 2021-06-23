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https://ria.ru/20210623/golikova-1738260047.html
Голикова призвала россиян соблюдать ограничения и вакцинироваться
Голикова призвала россиян соблюдать ограничения и вакцинироваться - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова призвала россиян соблюдать ограничения и вакцинироваться
Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:43
2021-06-23T15:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные меры, а также вакцинироваться."В этой связи хочу обратиться к гражданам, работодателям, чтобы было максимально обеспечено соблюдение ограничительных мер и проведена соответствующая вакцинация, чтобы защитить себя и своих близких", - подчеркнула Голикова.Также вице-премьер попросила граждан пожалеть медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков, на износ."Соблюдение тех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами, и медицинскими специалистами, а также ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сложилась", - уверена Голикова.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Голикова призвала россиян соблюдать ограничения и вакцинироваться
15:43 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Татьяна Голикова обратилась к россиянам с просьбой соблюдать ограничения и вакцинироваться

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства обратилась к россиянам с просьбой максимально соблюдать ограничительные меры, а также вакцинироваться.
"В этой связи хочу обратиться к гражданам, работодателям, чтобы было максимально обеспечено соблюдение ограничительных мер и проведена соответствующая вакцинация, чтобы защитить себя и своих близких", - подчеркнула Голикова.
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Также вице-премьер попросила граждан пожалеть медицинских работников, которые уже полтора года работают практически без отпусков, на износ.
"Соблюдение тех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами, и медицинскими специалистами, а также ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сложилась", - уверена Голикова.
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18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
 
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