https://ria.ru/20210623/golikova-1738256545.html
Голикова рассказала о нестабильном качестве питьевой воды в Крыму
Голикова рассказала о нестабильном качестве питьевой воды в Крыму - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова рассказала о нестабильном качестве питьевой воды в Крыму
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в условиях нестабильного качества питьевой воды в Крыму после паводка были даны рекомендации по ее подвозу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:29
2021-06-23T15:29
2021-06-23T15:29
керчь
татьяна голикова
ялта
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в условиях нестабильного качества питьевой воды в Крыму после паводка были даны рекомендации по ее подвозу."В условиях нестабильного качества питьевой воды с целью минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний отработаны рекомендации по организации подвоза питьевой воды - и здесь нам очень помогает министерство обороны", - сказала Голикова на совещании кабмина с главой государства.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://realty.ria.ru/20210623/krym-1738251466.html
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керчь, татьяна голикова, ялта, общество
Голикова рассказала о нестабильном качестве питьевой воды в Крыму
Голикова заявила, что в Крыму после паводка были даны рекомендации по подвозу воды