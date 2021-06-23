https://ria.ru/20210623/golikova-1738255260.html
Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Наиболее низкий уровень тестирования на коронавирус отмечен в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:25
2021-06-23T15:25
2021-06-23T15:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
владимир путин
еврейская автономная область
курганская область
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наиболее низкий уровень тестирования на коронавирус отмечен в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наиболее низкие показатели тестирования сегодня фиксируются в Еврейской автономной области, республике Мордовия и Курганской области", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20210623/golikova-1738253207.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, владимир путин, еврейская автономная область, курганская область, общество
Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Голикова назвала регионы с наиболее низким уровнем тестирования на коронавирус