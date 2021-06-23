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Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Наиболее низкий уровень тестирования на коронавирус отмечен в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:25
2021-06-23T15:25
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
владимир путин
еврейская автономная область
курганская область
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наиболее низкий уровень тестирования на коронавирус отмечен в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наиболее низкие показатели тестирования сегодня фиксируются в Еврейской автономной области, республике Мордовия и Курганской области", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, владимир путин, еврейская автономная область, курганская область, общество
Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
15:25 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Голикова назвала регионы с наиболее низким уровнем тестирования на коронавирус

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наиболее низкий уровень тестирования на коронавирус отмечен в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наиболее низкие показатели тестирования сегодня фиксируются в Еврейской автономной области, республике Мордовия и Курганской области", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью COVID-19
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинЕврейская автономная областьКурганская областьОбщество
 
 
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