https://ria.ru/20210623/golikova-1738255260.html

Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус

Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус

Наиболее низкий уровень тестирования на коронавирус отмечен в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:25

2021-06-23T15:25

2021-06-23T15:25

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

владимир путин

еврейская автономная область

курганская область

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наиболее низкий уровень тестирования на коронавирус отмечен в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наиболее низкие показатели тестирования сегодня фиксируются в Еврейской автономной области, республике Мордовия и Курганской области", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210623/golikova-1738253207.html

россия

еврейская автономная область

курганская область

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, владимир путин, еврейская автономная область, курганская область, общество