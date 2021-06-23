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https://ria.ru/20210623/golikova-1738254620.html
Голикова заявила о приостановке работы детских учреждений в Крыму
Голикова заявила о приостановке работы детских учреждений в Крыму - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила о приостановке работы детских учреждений в Крыму
Работа детских учреждений и объектов торговли в Крыму в зоне наводнения приостановлена, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:22
2021-06-23T15:22
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Работа детских учреждений и объектов торговли в Крыму в зоне наводнения приостановлена, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова."Приостановлено функционирование детских учреждений, которые попали в зону подтопления и объектов торговли", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, органам местного самоуправления направлено предложение обязать руководителей предприятий торговли снять с реализации пищевые продукты с поврежденной упаковкой и явными признаками недоброкачественности.
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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
Голикова заявила о приостановке работы детских учреждений в Крыму
15:22 23.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Голикова заявила, что в Крыму приостановлена работа детских учреждений и объектов торговли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Работа детских учреждений и объектов торговли в Крыму в зоне наводнения приостановлена, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Приостановлено функционирование детских учреждений, которые попали в зону подтопления и объектов торговли", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, органам местного самоуправления направлено предложение обязать руководителей предприятий торговли снять с реализации пищевые продукты с поврежденной упаковкой и явными признаками недоброкачественности.
Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
15:12
Крым представит в кабмин предложения по восстановлению инфраструктуры
 
РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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