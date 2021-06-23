https://ria.ru/20210623/golikova-1738254620.html

Голикова заявила о приостановке работы детских учреждений в Крыму

Голикова заявила о приостановке работы детских учреждений в Крыму - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова заявила о приостановке работы детских учреждений в Крыму

Работа детских учреждений и объектов торговли в Крыму в зоне наводнения приостановлена, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:22

2021-06-23T15:22

2021-06-23T15:22

россия

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Работа детских учреждений и объектов торговли в Крыму в зоне наводнения приостановлена, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова."Приостановлено функционирование детских учреждений, которые попали в зону подтопления и объектов торговли", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, органам местного самоуправления направлено предложение обязать руководителей предприятий торговли снять с реализации пищевые продукты с поврежденной упаковкой и явными признаками недоброкачественности.

https://realty.ria.ru/20210623/krym-1738251466.html

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2021

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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество