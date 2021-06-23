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Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет
Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет
Доля вакцинированных против коронавируса в России среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:11
2021-06-23T15:33
россия
татьяна голикова
владимир путин
тюменская область
республика тыва
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля вакцинированных против коронавируса в России среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет у нас в общей численности населения в этой возрастной категории составляет 24,4%", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.По ее словам, наибольшее количество пожилых граждан привито от коронавируса в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Тыва, Белгородской и Тюменской областях."И, к сожалению, мы наблюдаем достаточно низкие темпы вакцинации, но здесь, наверное, есть национальные особенности, во всех практически республиках Северного Кавказа", - добавила она.
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россия, татьяна голикова, владимир путин, тюменская область, республика тыва, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет
15:11 23.06.2021 (обновлено: 15:33 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Голикова сообщила, что доля вакцинированных среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля вакцинированных против коронавируса в России среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет у нас в общей численности населения в этой возрастной категории составляет 24,4%", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
По ее словам, наибольшее количество пожилых граждан привито от коронавируса в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Тыва, Белгородской и Тюменской областях.
"И, к сожалению, мы наблюдаем достаточно низкие темпы вакцинации, но здесь, наверное, есть национальные особенности, во всех практически республиках Северного Кавказа", - добавила она.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
15:00Наука
Ученые определили оптимальную схему вакцинации против COVID-19
 
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