https://ria.ru/20210623/golikova-1738251611.html

Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет

Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет

Доля вакцинированных против коронавируса в России среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:11

2021-06-23T15:11

2021-06-23T15:33

россия

татьяна голикова

владимир путин

тюменская область

республика тыва

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738212664_0:270:2988:1951_1920x0_80_0_0_ed380efd835b5c008e47122c9cece484.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля вакцинированных против коронавируса в России среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет у нас в общей численности населения в этой возрастной категории составляет 24,4%", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.По ее словам, наибольшее количество пожилых граждан привито от коронавируса в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Тыва, Белгородской и Тюменской областях."И, к сожалению, мы наблюдаем достаточно низкие темпы вакцинации, но здесь, наверное, есть национальные особенности, во всех практически республиках Северного Кавказа", - добавила она.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738225465.html

россия

тюменская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, владимир путин, тюменская область, республика тыва, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество