https://ria.ru/20210623/golikova-1738251611.html
Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет
Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет
Доля вакцинированных против коронавируса в России среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:11
2021-06-23T15:11
2021-06-23T15:33
россия
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тюменская область
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Доля вакцинированных против коронавируса в России среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет у нас в общей численности населения в этой возрастной категории составляет 24,4%", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.По ее словам, наибольшее количество пожилых граждан привито от коронавируса в Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Тыва, Белгородской и Тюменской областях."И, к сожалению, мы наблюдаем достаточно низкие темпы вакцинации, но здесь, наверное, есть национальные особенности, во всех практически республиках Северного Кавказа", - добавила она.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738225465.html
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Голикова назвала долю вакцинированных среди лиц старше 60 лет
15:11 23.06.2021 (обновлено: 15:33 23.06.2021)
Голикова сообщила, что доля вакцинированных среди лиц старше 60 лет составляет 24,4%