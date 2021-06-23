https://ria.ru/20210623/germaniya-1738234821.html

Маас: Германия внесет вклад, чтобы "Северный поток — 2" не вредил Украине

Маас: Германия внесет вклад, чтобы "Северный поток — 2" не вредил Украине - РИА Новости, 23.06.2021

Маас: Германия внесет вклад, чтобы "Северный поток — 2" не вредил Украине

Германия готова внести свой вклад, чтобы газопровод "Северный поток — 2" не использовался против Украины, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:55

2021-06-23T13:55

2021-06-23T13:55

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

хайко маас

мид германии

евросоюз

германия

сша

украина

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Германия готова внести свой вклад, чтобы газопровод "Северный поток — 2" не использовался против Украины, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в среду после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.По его словам, "в разговоре, который мы провели, госсекретарь мне очень четко заявил, что в Вашингтоне ожидают по "Северному потоку — 2", что мы внесем свой вклад в то", чтобы РФ не злоупотребляла проектом, "чтобы оказывать политическое давление на Украину". "Мы знаем об этом и внесем свой вклад", - заявил он.Министр напомнил, что сейчас ведутся переговоры между США и Германией по этому вопросу. Берлин рассчитывает на "оперативное" достижение результата в этих переговорах. "Я бы хотел достичь результата очень оперативно. Поездка федерального канцлера в Вашингтон была бы подходящим временем (окончания переговоров), но нельзя ставить этот вопрос в зависимость только от этого. Мы знаем, что из-за законодательных причин следующее решение (по проекту) будет в августе, поэтому мы рассчитываем, что мы достигнем приемлемого для всех результата к этому времени", - добавил он.Блинкен заявил, что США рассчитывают на "конкретный, надежный" результат переговоров. "Нашей целью остается сделать так, чтобы Россия не могла использовать энергоносители как средство принуждения, как оружие против Украины или кого-либо в Европе. Я благодарен Германии за работу в этом направлении", - заявил Блинкен."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве также заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210623/potok-1738218809.html

https://ria.ru/20210621/potok-1737912789.html

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